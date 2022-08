L'Iran reproche aux Etats-Unis de retarder les négociations sur le nucléaire, Washington dément

(.)

par Parisa Hafezi

DUBAI, 22 août (Reuters) - L'Iran a accusé lundi les Etats-Unis de faire traîner en longueur les pourparlers visant à rétablir l'accord nucléaire iranien de 2015, ce qu'a démenti Washington.

Téhéran a répondu la semaine dernière au texte "définitif" présenté par l'Union européenne pour relancer l'accord de 2015 après 16 mois de discussions indirectes entre les Etats-Unis et l'Iran.

Josep Borrell, le haut représentant de l'UE pour les Affaires extérieures, a déclaré ce lundi qu'il espérait que les Etats-Unis répondraient positivement dès cette semaine à la proposition de Bruxelles, jugeant que l'Iran avait fourni une réponse "raisonnable" au texte.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré que Téhéran souhaitait un accord durable qui préserverait les droits légitimes de Téhéran.

"Les Américains tergiversent et il y a de l'inaction du côté européen (...) L'Amérique et l'Europe ont plus besoin d'un accord que l'Iran", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du département d'Etat américain a rejeté ces propos lors d'un point presse: "L'idée que nous avons retardé cette négociation de quelque manière que ce soit est tout simplement fausse".

Ned Price a ajouté que Washington jugeait encourageant l'abandon par l'Iran de certaines de ses exigences, comme le retrait des Gardiens de la révolution de la liste noire américaine des organisations terroristes.

"C'est en partie la raison pour laquelle un accord est plus proche maintenant qu'il y a deux semaines. Mais l'issue de ces discussions en cours reste encore incertaine car des lacunes subsistent", a-t-il souligné.

Les Etats-Unis ont demandé à plusieurs reprises à l'Iran de libérer les prisonniers irano-américains détenus par Téhéran pour des raisons de sécurité. L'Iran a de son côté demandé la libération de plusieurs de ses ressortissants détenus pour des raisons liées aux sanctions américaines.

"L'échange de prisonniers avec Washington est une question distincte et n'a rien à voir avec le processus de négociations pour relancer l'accord de 2015", a déclaré Nasser Kanaani, affirmant que Téhéran était prêt à échanger des prisonniers. (Avec Christina Thykjaer et Inti Landauro à Madrid et Simon Lewis, Humeyra Pamuk et Costas Pitas à Washington; rédigé par Parisa Hafezi et Arshad Mohammed, version française Laetitia Volga)