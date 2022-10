L'Iran s'active pour accroître l'enrichissement de son uranium, selon l'AIEA

VIENNE, 11 octobre (Reuters) - L'Iran s'active pour mener à bien une expansion programmée de l'enrichissement de son uranium via des centrifugeuses de pointe situées dans son site souterrain de Natanz et prévoit désormais d'aller encore plus loin dans cette démarche, a déclaré lundi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans un rapport confidentiel que Reuters a pu consulter.

Un tiers des trois cascades de centrifugeuses de pointe IR-6 récemment installées à Natanz est désormais opérationnel, est-il indiqué dans le document transmis aux pays membres.

L'agence onusienne ajoute avoir été informée par l'Iran d'un projet de trois cascades supplémentaires de centrifugeuses IR-2m sur ce même site, en plus des 12 qui devaient déjà y être installées. (Reportage Francois Murphy; rédigé par le bureau de Paris)