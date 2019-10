L'Iran s'oppose à toute action militaire turque en Syrie

DUBAI, 7 octobre (Reuters) - Le chef de la diplomatie iranienne, Moahmmad Javad Zarif, a prévenu la Turquie que l'Iran, allié de Damas, s'opposait à toute action militaire turque en Syrie, rapportent les médias iraniens. Mohammad Javad Zarif, qui s'est entretenu par téléphone avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu, s'est opposé à une action militaire et a souligné la nécessité de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la Syrie, ainsi que celle de combattre le terrorisme et d'apporter stabilité et sécurité à la Syrie", a rapporté la chaîne publique IRIB.

Donald Trump a décidé de retirer les forces américaines du nord-est de la Syrie, ouvrant la voie à une offensive turque contre les rebelles kurdes qui ont chassé les djihadistes de l'Etat islamique de la région avec l'appui de Washington.

