Téhéran (awp/afp) - L'Iran a saisi dimanche un bateau étranger se livrant à de la contrebande de carburant dans le Golfe et arrêté 14 membres d'équipage, a rapporté un média local.

"Les forces maritimes des Gardiens de la Révolution (armée idéologique du régime iranien, NDLR) ont saisi un navire battant pavillon d'un pays d'Océanie au large du port de Bouchehr (sud-ouest) qui transportait deux millions de litres de carburant diesel de contrebande", a annoncé l'agence de presse Tasnim.

Le prix du carburant en Iran est l'un des plus bas au monde, ce qui rend d'autant plus rentable le trafic vers d'autres pays.

"Quatorze membres de l'équipage de ce navire, qui sont ressortissants de deux pays asiatiques, ont été arrêtés", a ajouté l'agence, sans plus de précision.

Les forces iraniennes annoncent régulièrement l'arraisonnement de bateaux transportant illégalement du carburant dans le Golfe.

En septembre, l'Iran a saisi deux pétroliers battant pavillon du Panama et de la Tanzanie, qui transportaient plus de 1,5 million de litres de carburant iranien, et a arrêté 37 membres d'équipage, selon les médias d'Etat.

Parallèlement, l'Iran a saisi le 12 janvier un pétrolier dans le golfe d'Oman, en représailles au "vol" par les Etats-Unis d'une importante cargaison de pétrole iranien sous sanction, transportée par ce même navire l'année dernière, sur fond de tensions régionales exacerbées.

