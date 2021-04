L'Iran salue le "changement de ton" de l'Arabie Saoudite-ministère

DUBAI, 29 avril (Reuters) - L'Iran a salué jeudi ce qu'il a appelé un changement de ton de la part de l'Arabie saoudite et a déclaré qu'il espérait qu'ils pourraient travailler ensemble pour garantir la paix, dans le cadre des mesures visant à apaiser les tensions entre les rivaux régionaux.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fait cette déclaration quelques jours après que le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salman, a déclaré que son pays souhaitait de meilleures relations avec Téhéran.

"Avec des vues constructives et une approche orientée vers le dialogue, l'Iran et l'Arabie saoudite (...) peuvent entrer dans un nouveau chapitre d'interaction et de coopération pour parvenir à la paix, à la stabilité et au développement régional en surmontant les différences", ont déclaré les médias iraniens citant le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh.

La puissance musulmane chiite, l'Iran, et la puissance sunnite, l'Arabie saoudite, ont rompu leurs liens diplomatiques en 2016 et ont été engagés dans des décennies de guerres par procuration à travers le Moyen-Orient, de l'Irak à la Syrie et au Yémen.

Mais avec l'administration du président américain Joe Biden adoptant une position plus dure sur le bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits de l'homme et la pressant de mettre fin à la guerre au Yémen, le prince Mohammed ben Salman a pris des mesures pour montrer qu'il est un partenaire précieux capable d'aider à stabiliser la région, ont déclaré des diplomates.

Selon des sources régionales, des responsables saoudiens et iraniens ont eu des entretiens directs en Irak ce mois-ci afin d'apaiser les tensions. Les discussions ont porté sur le Yémen et sur les efforts visant à relancer l'accord nucléaire conclu en 2015 entre les puissances mondiales et Téhéran. (Parisa Hafezi et Alaa Swilam; version française Camille Raynaud)