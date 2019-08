L'Iran teste un nouveau missile - Le commandant des gardiens de la révolution iranien

GENEVE, 24 août (Reuters) - L'Iran a testé vendredi un nouveau missile, a annoncé samedi le commandant des Gardiens de la révolution, le général Hossein Salami, cité par l'agence de presse Tasnim.

"Notre pays est toujours le théâtre d'essais de divers systèmes de défense et de systèmes stratégiques. Il s'agit d'actions en continu vers le développement de notre pouvoir de dissuasion", a déclaré le général Salami. "Et hier a été l'un des jours les plus réussis pour ce pays."

Il n'a pas donné d'autre précision.

L'Iran a abattu un drone de surveillance américain dans le Golfe avec un missile sol-air en juin. La République islamique a déclaré que le drone se trouvait au-dessus de son territoire. Washington a indiqué qu'il se trouvait dans l'espace aérien international.

L'Iran a présenté jeudi ce qu'il a décrit comme un système antimissile sol-air de longue portée, le Bavar-373.

Le ministre de la Défense, Amir Hatami, a précisé que ce système de missile était capable de détecter une cible à plus de 300 km de distance, de la "verrouiller" à 250 km et de la détruire à 200 km.construit dans le pays. (Babak Dehghanpisheh; Danielle Rouquié pour le service français)