(Reuters) - Les personnes qui encouragent les femmes à enlever le hijab seront poursuivies devant les tribunaux pénaux et n'auront pas le droit de faire appel d'une éventuelle condamnation, a déclaré samedi le procureur général adjoint de l'Iran.

Ces commentaires interviennent alors qu'un nombre croissant de femmes défient le code vestimentaire obligatoire de l'Iran et apparaissent non voilées dans les centres commerciaux, les restaurants, les magasins, les rues et d'autres lieux publics.

Ces derniers mois, plusieurs célébrités et activistes féminines ont également publié des photos d'elles sans voile sur les réseaux sociaux.

Samedi, la police iranienne a installé des caméras dans les lieux publics afin d'identifier et de sanctionner les femmes non voilées, ont rapporté les médias iraniens. La police a annoncé ce projet la semaine dernière.

"Le crime de promotion de retrait du voile sera traité par le tribunal pénal dont les décisions sont définitives et sans appel", a déclaré le procureur général adjoint Ali Jamadi, cité par l'agence semi-officielle Mehr News.

"La peine pour le crime consistant à promouvoir et à encourager d'autres personnes à enlever le hijab est beaucoup plus lourde que le crime consistant à enlever le hijab lui-même, car il s'agit d'un des exemples les plus clairs d'encouragement à la corruption", a-t-il ajouté.

Il n'a pas précisé quelles seraient les peines encourues ni ce qu'implique exactement le fait d'encourager le retrait du voile.

Un nombre croissant d'Iraniennes abandonnent leur voile depuis la mort d'une Kurde de 22 ans en septembre dernier, alors qu'elle était détenue par la police des moeurs. Mahsa Amini avait été arrêtée pour avoir prétendument enfreint la règle du hijab. Les forces de sécurité ont violemment réprimé les manifestations qui ont suivi sa mort.

Des vidéos de femmes non voilées résistant à la police des moeurs ont depuis inondé les réseaux sociaux.

(Rédaction Mark Potter, version française Benjamin Mallet)