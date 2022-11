L'Irlandais Josh Van Der Flier sacré meilleur joueur du monde devant Antoine Dupont

Capitaine de l'équipe de France victorieuse du tournoi des VI Nations grâce à un Grand Chelem et invaincue en 2022, Antoine Dupont a perdu son titre de meilleur joueur du monde acquis en 2021 au profit de l'Irlandais Josh Van Der Flier. Le troisième ligne-aile de 29 ans qui évolue au Leinster a été désigné joueur de l'année 2022 devant son compatriote Johnny Sexton, le Sud-Africain Lukhanyo Am et donc Antoine Dupont. C'est la première fois qu'il reçoit cette distinction. Dans les autres récompenses de la soirée, le sélectionneur des Black Ferns, championnes du monde il y a un mois, a été élu entraîneur de l'année dans une liste où figurait Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France. Enfin, l'Italien évoluant à Toulouse Ange Capuozzo a remporté le prix de la révélation masculine de l'année.

par Romain Strozza (iDalgo)