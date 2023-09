L'Irlande a annoncé jeudi son intention de simplifier son code de l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les modalités d'imposition des dividendes provenant de l'étranger. Cette mesure, souhaitée par les multinationales étrangères, devrait, selon le ministre des finances Michael McGrath, renforcer la compétitivité du pays.

L'Irlande s'appuie depuis longtemps sur un faible taux d'imposition des sociétés (12,5 %) pour inciter les grandes entreprises à s'implanter dans le pays. Elle perdra une partie de cet avantage l'année prochaine avec l'introduction d'un taux minimum de 15 % dans le cadre d'une refonte globale de la fiscalité.

Les groupes de pression, dont l'American Chamber of Commerce Ireland, ont prévenu que les nouvelles règles risquaient d'inciter certaines entreprises à réévaluer leur mode de fonctionnement en Irlande. Le gouvernement irlandais devait donc aligner son régime sur celui de tous les autres États de l'Union européenne en adoptant un système d'imposition dit "territorial".

M. McGrath a déclaré qu'il y parviendrait en introduisant une exonération de participation pour les dividendes de source étrangère, une mesure d'allègement de la double imposition qui, une fois mise en œuvre en 2025, n'augmenterait ni ne diminuerait le prélèvement annuel de l'impôt sur les sociétés.

"C'est une façon plus directe et plus simple sur le plan administratif d'arriver à la même destination", a déclaré M. McGrath à la presse.

"C'est une demande constante de la communauté des investissements directs étrangers en particulier, et nous avons dû choisir le bon moment parce que nous avons dû faire face à de nombreux changements dans ce domaine au cours des dernières années.

Alors que le taux d'imposition minimum est en bonne voie de mise en œuvre, l'autre pilier de la réforme fiscale mondiale, à savoir le partage des droits d'imposition des 100 multinationales les plus importantes et les plus rentables, risque de s'effondrer.

M. McGrath a déclaré que l'issue de ce pilier restait incertaine et qu'il y avait eu de nombreuses discussions sur les problèmes potentiels liés à l'adoption d'une législation fiscale aux États-Unis et sur ce que le cycle électoral dans ce pays pourrait entraîner.

Il a ajouté que l'Irlande restait sur la bonne voie en ce qui concerne la prévision d'une augmentation de 7 % en glissement annuel de l'impôt sur les sociétés, en dépit d'une baisse surprise des recettes le mois dernier. (Reportage de Padraic Halpin, édition de Jane Merriman)