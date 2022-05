L'Irlande du Nord se rend aux urnes et le Sinn Fein vise une victoire dans le bassin versant.

La victoire d'un parti souhaitant que l'Irlande du Nord quitte le Royaume-Uni marquerait un tournant historique 24 ans après l'accord de paix du Vendredi Saint qui a mis fin à trois décennies de bain de sang sectaire entre ceux qui recherchent l'unité avec l'Irlande voisine et ceux qui veulent continuer à faire partie du Royaume-Uni.

Le soutien au Sinn Fein s'est établi à une moyenne de 25 % dans les derniers sondages de la campagne, donnant à l'ancienne aile politique de l'Armée républicaine irlandaise une avance de six points sur son plus proche rival, le parti unioniste démocratique (DUP) pro-britannique, dont la popularité s'est étiolée au cours des 18 derniers mois.

Les principaux rivaux nationalistes et unionistes sont obligés de partager le pouvoir selon les termes de l'accord de paix de 1998. Mais le DUP a déclaré qu'il ne le ferait plus à moins que le protocole régissant le commerce de l'Irlande du Nord avec le reste du Royaume-Uni après sa sortie de l'Union européenne ne soit totalement remanié.

La Grande-Bretagne et l'UE ont passé des mois à essayer de se mettre d'accord sur la manière de supprimer un grand nombre de contrôles sur les marchandises entrant en Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni, imposés par le protocole pour éviter d'effilocher le marché unique européen via la frontière ouverte avec l'Irlande.

Mais Londres a également menacé d'attiser les tensions avec Bruxelles en annulant unilatéralement certaines parties de l'accord.

La colère des communautés pro-britanniques, qui estiment que le protocole érode leur place au Royaume-Uni, semble devoir fracturer le vote unioniste, la Traditional Unionist Voice (TUV), beaucoup plus petite et plus dure, étant sur le point d'obtenir le soutien du DUP.

Cela pourrait également profiter au parti de l'Alliance intercommunautaire, qui pourrait faire une percée majeure.

Le résultat est également susceptible de réaffirmer qu'une majorité de législateurs - dont le Sinn Fein - de l'assemblée régionale est favorable au maintien du protocole. Une majorité d'Irlandais du Nord a voté pour rester dans l'UE lors du référendum britannique de 2016 sur le Brexit, qui a donné lieu à une courte majorité en faveur de la sortie dans tout le pays.

Le décompte des votes en Irlande du Nord commence tôt ce vendredi et les résultats sont attendus plus tard dans la journée.

Katy Hayward, professeur de sociologie politique à l'université Queen's de Belfast, qui a écrit sur le protocole, a déclaré que l'élection était un "moment critique", faisant écho aux commentaires du ministre irlandais des affaires étrangères selon lesquels les institutions politiques de l'Irlande du Nord étaient plus menacées qu'à n'importe quel moment en 24 années mouvementées.

"Ce qui se passe après les élections est un véritable test de l'engagement du gouvernement britannique et des unionistes (envers) les accommodements conclus dans l'accord du Vendredi saint", a déclaré M. Hayward.

"Comment le gouvernement britannique réagira-t-il si le Sinn Fein devient le plus grand parti ? Le fera-t-il en veillant à respecter la lettre et l'esprit de l'accord du Vendredi saint, ou le fera-t-il en se concentrant sur le protocole ? Cela en dirait long sur les perspectives de stabilité ici."