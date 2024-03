L'Irlande s'apprête à rejeter les propositions visant à remplacer les références constitutionnelles à la composition de la famille et à la "vie au sein du foyer" des femmes lors du dépouillement des votes samedi, ce qui constituerait une défaite importante pour le gouvernement.

Regina Doherty, députée du Fine Gael, qui gouverne en coalition avec le Fianna Fail et le Parti vert, a déclaré à la chaîne nationale RTE que les premiers résultats du scrutin de vendredi indiquaient que les Irlandais avaient voté "très largement" contre les propositions contenues dans les deux référendums, appelés "amendement sur la famille" et "amendement sur la prise en charge".

Les urnes ont été ouvertes à 9 heures (0900 GMT) samedi et le résultat est attendu dans la journée.

Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, avait présenté les votes, qui se sont tenus délibérément vendredi pour coïncider avec la Journée internationale de la femme, comme une occasion de supprimer certains "termes très démodés et très sexistes à propos des femmes".

Les deux propositions visent à modifier le texte de l'article 41 de la constitution irlandaise, rédigée en 1937.

La première demande aux citoyens d'élargir la définition de la famille à d'autres relations durables, qu'elles soient fondées sur le mariage ou non.

La seconde remplacerait la formulation datée concernant les "devoirs de la mère au foyer" par une clause reconnaissant les soins fournis par les membres de la famille "en raison des liens qui existent entre eux".

Mais les militants ont fait valoir que la formulation constitutionnelle de remplacement proposée - selon laquelle l'État doit "s'efforcer" de soutenir la fourniture de soins - consacrerait les soins comme une responsabilité privée et non comme une responsabilité de l'État.

En effet, la proposition de répartir la charge des soins aux membres handicapés de la famille sur l'ensemble de la famille, et non plus seulement sur la femme, s'est transformée en une querelle sur l'étendue ou la volonté de l'État de soutenir les soignants.