L'Irlande trinque à un succès record aux Oscars avec 14 nominations

Cette moisson - qui comprend neuf nominations pour "The Banshees of Inisherin", la comédie noire filmée sur une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande - a été le sujet principal du principal journal télévisé du soir en Irlande, reléguant la politique à la deuxième place.

"Félicitations à toutes les nominations irlandaises aux Oscars. C'est fantastique de voir le talent créatif irlandais obtenir une reconnaissance bien méritée sur la scène mondiale", a déclaré le Premier ministre Leo Varadkar sur Twitter.

"Comhghairdeas mór leis An Cailín Ciúin (The Quiet Girl) - le premier film en langue irlandaise à recevoir une nomination", a-t-il ajouté, utilisant sa langue maternelle pour féliciter le tout premier nominé irlandais dans la prestigieuse catégorie des films internationaux.

Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon et Barry Keoghan ont tous obtenu leur toute première nomination aux Oscars pour "The Banshees of Inisherin", tandis que Paul Mescal a rejoint Farrell dans la liste des nominés pour le meilleur acteur pour le film indépendant "Aftersun".

Selon les calculs de Reuters, seuls les États-Unis et la Grande-Bretagne - dont la population et l'industrie cinématographique n'ont rien à envier à celles de l'Irlande - ont été représentés par cinq nominés ou plus en une seule année au cours des presque 100 ans d'histoire de cette récompense.

L'Irlande était également bien représentée dans les catégories artisanales, notamment dans celles des meilleurs effets visuels et du montage, tandis que l'ancien lauréat Martin McDonagh a ajouté à son CV croissant aux Oscars des nominations pour le meilleur réalisateur et le meilleur scénario original pour "Banshees".

Le film figure également parmi les favoris des bookmakers pour le meilleur film.

Une fierté particulière a été réservée à An Cailín Ciúin, un film qui a mis sur la scène mondiale une langue parlée au quotidien par une petite minorité et qui a battu des cinéastes comme Alejandro Inarritu, quatre fois oscarisé, dans la sélection finale des films internationaux.

"Il existait peut-être une notion selon laquelle faire un film en langue irlandaise était une impasse sur le plan créatif ou commercial. Je pense que cette notion a été absolument dissipée maintenant", a déclaré le réalisateur Colm Bairéad au Irish Times alors que les acteurs et l'équipe célébraient dans un cinéma local de Dublin.

"Il n'y a aucune raison pour que les cinéastes de langue irlandaise limitent leurs ambitions, ils devraient faire des films pour le monde entier."