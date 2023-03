Le Comité islandais de stabilité financière a décidé d'augmenter le taux du coussin contracyclique du pays de 2,0 % à 2,5 % lorsqu'il est mesuré en tant que part de la base de risque nationale, a déclaré la banque centrale islandaise dans un rapport mercredi.

Les réserves de capital contracycliques sont essentielles pour assurer la résilience du système bancaire, a-t-elle ajouté.

"Cette augmentation est propice au renforcement de cette résilience face aux risques qui se sont accumulés et qui pourraient se matérialiser dans le futur", a déclaré la banque centrale.

Le système financier islandais repose sur des bases solides.

"Les banques d'importance systémique ont enregistré des résultats solides et ont soutenu les ménages et les entreprises. Leurs positions en termes de capital et de liquidités sont solides", a-t-elle déclaré.

L'inflation islandaise restera toutefois "obstinément élevée" et le poids du service de la dette s'alourdira.