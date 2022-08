L'Italie a demandé aux soumissionnaires de fournir de meilleures propositions pour Ita Airways

Le ministre de l'économie Daniele Franco a déclaré lors d'une conférence de presse qu'aucune des deux offres rivales ne répondait actuellement pleinement aux objectifs du gouvernement pour la privatisation de la compagnie.

Le groupe de transport maritime MSC et la compagnie allemande Lufthansa font face à une offre rivale faite par un consortium comprenant le fonds d'investissement privé américain Certares, Air France-KLM et Delta Air Lines Inc.

Le premier ministre Mario Draghi, qui a démissionné le mois dernier et qui restera dans un poste intérimaire jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement après les élections du mois prochain, a déclaré aux journalistes qu'il souhaitait que son administration mène à bien la procédure de vente.