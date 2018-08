L'Italie abaisse ses prévisions de croissance mais promet de réduire la dette

Milan (awp/afp) - Le ministre italien de l'Economie, Giovanni Tria, a revu à la baisse mercredi les prévisions de croissance pour le pays, mais a promis de poursuivre la réduction de la dette publique, même si à un rythme plus modeste.

Dans une longue interview au quotidien économique italien Il Sole 24 Ore, M. Tria a annoncé que la croissance du PIB (Produit intérieur brut) devrait s'établir à 1,2% cette année, contre 1,5% prévu par le précédent gouvernement, et à 1-1,1% l'an prochain, contre 1,4% visé auparavant.

Mi-juillet, la Banque d'Italie, la Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI) avaient déjà revu à la baisse leurs prévisions. La Banque centrale italienne prévoit désormais une hausse du PIB de 1,3% en 2018 et de 1% en 2019, la Commission de 1,3% puis 1,1%, et le FMI de 1,2% puis 1%.

"Ce seul ralentissement porterait le déficit à 1,2% (du PIB) en 2019", a souligné le ministre, en précisant que Rome "était en train de dialoguer avec la Commission européenne pour éviter une correction qui serait trop pro-cyclique, c'est-à-dire qui favoriserait le ralentissement de l'économie".

Le précédent gouvernement de centre-gauche prévoyait un rapport déficit/PIB à 1,6% en 2018 et à 0,8% en 2019, avant un retour à l'équilibre budgétaire en 2020.

M. Tria, qui doit présenter en septembre ou octobre le budget 2019, doit faire l'équilibriste entre sa volonté de ne pas effrayer les marchés financiers et celle des deux partis formant la nouvelle coalition gouvernementale --la Ligue (extrême droite) et le Mouvement Cinq étoiles (M5S, antisystème)-- de respecter leur programme électoral résolument anti-austérité.

Alors que Rome va demander à Bruxelles une certaine flexibilité par rapport à ce qui avait été convenu avec le précédent exécutif, ce qui pourrait engendrer des tensions, M. Tria a indiqué qu'il était "dans l'intérêt tant de l'Italie que de la Commission européenne de ne pas créer d'instabilité financière".

Il a plusieurs fois répété par le passé que Rome respecterait la limite européenne d'un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB.

M. Tria par ailleurs réaffirmé mercredi sa volonté de poursuivre la baisse de l'énorme dette italienne: "il y aura un ralentissement par rapport à la tendance prévue il y a quelques mois, mais ce qui compte est le parcours de réduction qui n'est pas remis en question".

Il a à ce sujet évoqué la possible relance du programme de privatisations.

M. Tria a par ailleurs estimé que les deux grandes réformes portées par la Ligue et le M5S, la "flat tax", --un impôt forfaitaire à 15% ou 20% en fonction du niveau de revenus-- et le revenu de citoyenneté de 780 euros pour favoriser l'insertion des plus pauvres, devaient "vraiment" être lancées dans le cadre de la loi budgétaire 2019.

Il a par ailleurs réaffirmé que le maintien de l'Italie dans la zone euro n'était "d'aucune façon en discussion" au sein du gouvernement.

afp/al