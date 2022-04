L'Italie accuse un déficit commercial en février

Milan (awp/afp) - L'Italie a enregistré en février un déficit commercial de 1,66 milliard d'euros sur un an, dû à une hausse sensible du montant des importations de gaz, a indiqué mercredi l'Institut national des statistiques (Istat).

En février 2021, la troisième économie de la zone euro avait affiché un excédent commercial de 4,75 milliards d'euros.

Si les exportations ont affiché une forte hausse sur un an, grimpant de 22,7%, la progression des importations a été nettement plus prononcée, avec un bond de 44,9%.

"Les achats de gaz naturel contribuent pour 10 points de pourcentage à la forte hausse des importations italiennes sur un an", commente l'Istat.

"Le déficit énergétique s'est considérablement accru", à 7,26 milliards d'euros, précise l'institut.

"Le solde de la balance commerciale des produits non énergétiques a été certes positif, mais s'est réduit par rapport à février 2021", à 5,6 milliards d'euros, a-t-il ajouté.

Parmi les secteurs qui ont le plus vu leurs exportations grimper sur un an figurent les métaux de base et produits métalliques (+24,4%), les produits chimiques (+34,1%), les produits alimentaires, boissons et le tabac (+23,1%) et les produits pétroliers raffinés (+98,5%).

Les marchés qui ont le plus contribué à la hausse des exportations sur un an sont l'Allemagne (+21,3%), les Etats-Unis (+24,4%), la France (+16%) et l'Espagne (+33,3%).

En 2021, l'Italie avait connu un excédent commercial de 50,4 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 63,3 milliards enregistrés l'année précédente.

afp/jh