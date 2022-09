L'Italie approuvera un nouveau paquet contre l'inflation la semaine prochaine, selon un ministre

Les mesures devraient s'élever à au moins 10 milliards d'euros (10,01 milliards de dollars), a déclaré une source gouvernementale à Reuters.

Elles s'ajoutent aux quelque 52 milliards d'euros déjà budgétisés cette année pour atténuer l'impact de la hausse vertigineuse des coûts de l'électricité, du gaz et de l'essence, et seront approuvées quelques semaines avant les élections nationales du 25 septembre.

"La semaine prochaine, le cabinet adoptera un nouveau décret pour freiner l'augmentation des factures d'énergie", a déclaré M. Di Maio aux journalistes.

L'inflation italienne a bondi à 9,0 % en août, contre 8,4 % le mois précédent, poussée à la hausse par les prix de l'électricité et du gaz, selon des données préliminaires publiées mercredi.

Le lobby des entreprises Confcommercio et plusieurs organismes de vente au détail ont demandé au Premier ministre sortant Mario Draghi d'étendre les allégements fiscaux pour aider les entreprises à faire face à la pénurie d'énergie, et de décider que les factures peuvent être payées en plus petites tranches.

Jusqu'à présent, Draghi a financé ses mesures anti-inflation grâce à l'augmentation des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de la hausse des coûts de l'énergie et en ajustant d'autres secteurs du budget de l'État, sans augmenter les emprunts.

Il a jusqu'à présent refusé d'augmenter le déficit budgétaire de cette année au-delà de l'objectif de 5,6 % de la production nationale qui a été fixé en avril, malgré la pression de plusieurs partis pour qu'il le fasse.

Avant de finaliser le paquet de la semaine prochaine, le gouvernement veut évaluer combien il retirera d'une taxe exceptionnelle de 25 % sur les groupes énergétiques qui ont bénéficié de la flambée des prix du pétrole et du gaz, selon des sources politiques.

Dans le cadre du régime de la taxe sur les effets d'aubaine, un acompte de 40 % devait être versé avant la fin du mois de juin, mais des milliers d'entreprises ont refusé de payer, laissant le gouvernement face à un manque à gagner potentiel de plus de 9 milliards d'euros.

En réponse, M. Draghi a déclaré le mois dernier que l'acompte serait assorti d'une majoration de 30 % s'il était payé avant le 31 août, après quoi il passerait à 60 %.

Dans le cadre du plan d'aide, le Trésor prévoit de financer un plan de licenciement extraordinaire pour aider les entreprises touchées par les coûts énergétiques à réduire leur personnel plutôt que de le licencier, ont indiqué les sources.

(1 $ = 0,9988 euros)