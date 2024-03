Le gouvernement italien a détaillé les conditions d'autorisation de l'acquisition par ION Group du gestionnaire de crédit Prelios pour un montant de 1,3 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars) dans un courriel envoyé au groupe fintech à la fin de la semaine dernière, a déclaré une personne ayant connaissance de l'affaire.

Reuters a été le premier à rapporter le feu vert du gouvernement pour ION, qui fournit des solutions informatiques pour les services financiers et opère au niveau mondial par le biais d'un système complexe de sociétés contrôlées par des holdings basées au Luxembourg.

ION a gagné en importance dans le pays d'origine de son fondateur, Andrea Pignataro, après avoir investi quelque 6 milliards d'euros dans le secteur financier italien au cours des dernières années.

Le projet d'achat par ION de Prelios, société basée à Milan, au fonds américain Davidson Kempner, devait être approuvé par le gouvernement en vertu des règles italiennes permettant à Rome de bloquer les intérêts étrangers dans des actifs jugés d'importance stratégique nationale.

Après un feu vert préliminaire, le processus d'approbation a été bloqué, les banques n'étant pas en mesure de signer un financement de 630 millions d'euros pour la transaction si les contrats de prêt devaient ensuite être examinés par le gouvernement, parce que cela créait une incertitude quant à l'issue de la transaction qu'elles finançaient.

Le gouvernement a besoin de transparence sur les conditions dans lesquelles la propriété de Prelios pourrait changer et sur l'identité des nouveaux propriétaires si le prêt - qui est garanti par les actions de Prelios - n'était pas remboursé.

Selon la solution trouvée, le cabinet italien a donné son accord conditionnel après avoir examiné les projets de contrats pour les prêts et pour la fusion de X3G Mergeco, le véhicule d'acquisition de ION, avec Prelios, a déclaré la source.

ION doit envoyer les contrats une fois qu'ils sont signés et, s'ils reflètent les projets, l'approbation est maintenue, a ajouté la source.

Séparément, mardi, un document gouvernemental envoyé au parlement et vu par Reuters a montré qu'un autre véhicule d'ION, Lavaredo UK Holding, sera fusionné dans Prelios en même temps que X3G Mergeco.

En tant que véhicule d'acquisition utilisé dans l'opération de rachat par emprunt, X3G prendra officiellement en charge la dette garantie utilisée pour l'opération Prelios.

ION s'est également engagé à préserver les mesures organisationnelles et de sécurité que Prelios a actuellement mises en place pour protéger les données sensibles, et à les améliorer au fur et à mesure de l'évolution de la technologie.

L'acquisition de Prelios doit maintenant être approuvée par la Banque d'Italie, qui s'intéresse depuis longtemps à la structure complexe de l'entreprise ION.

(1 dollar = 0,9215 euro)