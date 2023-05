La sécheresse qui sévit depuis longtemps en Italie est le résultat du changement climatique, ce qui signifie que le pays doit s'adapter à la nouvelle réalité, a déclaré à Reuters le ministre de l'agriculture Francesco Lollobrigida.

M. Lollobrigida a déclaré que l'Italie devait construire davantage de bassins pour capter l'eau de pluie, colmater d'urgence les fuites des réseaux de distribution d'eau, réparer les barrages et envisager de retirer des zones de plus en plus arides les cultures traditionnelles, qui sont assoiffées.

"La sécheresse n'est pas une urgence (ponctuelle), elle est liée au changement climatique", a déclaré le ministre, qui est un membre éminent du parti nationaliste au pouvoir, les Frères d'Italie.

En 2022, l'Italie a connu sa plus grave sécheresse depuis 70 ans et la sécheresse prolongée de l'hiver fait craindre que 2023 ne soit encore pire, ce qui inquiète les secteurs agricole et industriel qui dépendent d'un approvisionnement en eau abondant.

Ce mois-ci, le gouvernement a nommé un commissaire chargé de gérer la crise et de diriger un groupe de travail composé de hauts fonctionnaires de différents ministères.

"Nous devons mieux consommer l'eau dans l'agriculture, investir dans la recherche, utiliser de nouvelles méthodes d'irrigation au goutte-à-goutte et d'irrigation souterraine, et être organisés pour utiliser chaque baisse d'eau de la meilleure façon possible, sans aucune dispersion", a déclaré M. Lollobrigida.

Il a ajouté que les fuites dans les canalisations constituaient un problème majeur, 41,2 % de l'eau en moyenne étant perdue dans le réseau national avant d'atteindre les robinets. À titre de comparaison, le taux de dispersion de l'eau en Allemagne est de 6,5 %.

Il a ajouté que l'Italie devait construire davantage de bassins pour recueillir les précipitations, précisant que les précipitations n'avaient pas radicalement diminué, mais qu'elles se présentaient sous forme de rafales plus courtes et plus fortes, comme cela s'est produit la semaine dernière dans la région d'Émilie-Romagne, au nord du pays, provoquant des inondations.

"Nous avons un taux de captage d'eau de seulement 11 % et nous ne conservons donc pas l'eau de pluie", a-t-il déclaré.

Une solution rapide consisterait à réparer des dizaines de barrages sur les 530 que compte l'Italie et qui sont tombés en ruine, a-t-il déclaré, estimant que 30 % des barrages du pays étaient obstrués.

Bien qu'il ait reconnu que le changement climatique provoqué par l'homme était responsable de la sécheresse, le ministre a balayé les critiques selon lesquelles le gouvernement cherchait à entraver les efforts de l'UE pour réduire les émissions de carbone et rendre l'économie plus verte.

Depuis janvier, l'Italie a demandé à l'Union européenne de diluer une directive visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, d'édulcorer les plans d'élimination progressive des voitures à moteur à combustion et de remettre en question les efforts de réduction des émissions industrielles.

"Je pense que nous devons être plus pragmatiques et moins idéologiques", a déclaré Mme Lollobrigida, mettant en garde contre le danger de transformer l'industrie italienne "en désert" en imposant des restrictions sévères en matière de réduction des émissions de CO2, alors que d'autres pays ne font pas de même.

"Si nous arrêtons de produire du CO2 d'un jour à l'autre, mais qu'à l'autre bout du monde certains pays multiplient la production en utilisant des énergies ayant un fort impact sur l'environnement [...] la planète ne change pas beaucoup, en fait elle empire probablement", a-t-il déclaré.