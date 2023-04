L'Italie a lancé une nouvelle obligation verte et Chypre sa toute première obligation durable mardi, les gouvernements européens ayant profité de la forte demande des investisseurs pour ce type d'actifs afin de lever de la dette après des semaines de fortes fluctuations sur les marchés obligataires.

L'Italie a enregistré une demande de plus de 35 milliards d'euros pour une nouvelle obligation verte à huit ans, a déclaré un chef de file, sa troisième émission dans le format soutenant les dépenses respectueuses de l'environnement.

L'obligation, qui arrive à échéance le 30 octobre 2031, proposera un écart de 8 points de base par rapport à l'obligation en circulation de l'Italie à échéance août 2031, a déclaré un chef de file, contre environ 10 points de base au début de la vente.

Les analystes d'UniCredit ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'Italie lève six à sept milliards d'euros lors de la vente.

Chypre a lancé sa toute première obligation durable, qui devrait lever 1 milliard d'euros, selon un chef de file, devenant ainsi le dernier gouvernement européen à se lancer dans ce secteur.

Les obligations durables sont une forme plus large de dette axée sur l'environnement, la société et la gouvernance (ESG), dont les recettes peuvent être consacrées à des projets verts et sociaux.

Chypre, qui a enregistré une demande de plus de 12,5 milliards d'euros de la part des investisseurs, suit un certain nombre de pays plus petits, dont la Slovénie et le Luxembourg, qui ont opté pour des obligations durables car ils ont souvent du mal à trouver suffisamment de projets pour soutenir des obligations vertes autonomes.

L'émission à 10 ans, qui arrive à échéance le 13 avril 2033, se vendra avec un écart de 125 points de base par rapport au niveau du mid-swap, a déclaré le chef de file, contre 140 lorsque la vente a commencé.

Dans un contexte de forte volatilité des marchés qui a récemment freiné les ventes de dette, le format vert permet d'attirer un large éventail d'investisseurs, a déclaré un banquier impliqué dans l'opération italienne, qui a demandé à ne pas être identifié.

Outre les investisseurs obligataires classiques, les obligations vertes et les obligations ESG au sens large permettent aux emprunteurs d'accéder à un pool supplémentaire d'investisseurs en développement durable qui se concentrent exclusivement sur ces actifs, ce qui peut contribuer à stimuler la demande sur des marchés volatils et à offrir un avantage en termes de prix.

Ces transactions font suite à une vente d'obligations vertes par l'Union européenne la semaine dernière, qui a relancé les ventes de dette syndiquée des emprunteurs du secteur public après que les turbulences bancaires des deux côtés de l'Atlantique ont ébranlé les marchés.