L'Italie étudie des garanties d'Etat pour favoriser des moratoires bancaires

ROME, 9 mars (Reuters) - Le gouvernement italien envisage un dispositif de garanties d'Etat afin d'inciter les banques à accorder des reports d'échéances d'emprunts aux entreprises et aux ménages en difficulté en raison de l'impact économique de l'épidémie de coronavirus.

Le ministre délégué de l'Economie Antonio Misiani a déclaré à Radio24 lundi que le gouvernement discutait d'un tel mécanisme avec la Banque d'Italie.

Un dispositif de garantie répondrait à l'une des revendications des banques italiennes, qui craigne une nouvelle flambée des créances douteuses au moment même où elles sortent d'une période de restructuration de leurs portefeuilles de prêts.

L'ABI, la principale fédération du secteur, réclame la garantie de l'Etat et un report de six à 12 mois de l'application de nouvelles règles européennes plus strictes en matière de traitements des prêts à risque.

Les banques italiennes proposent déjà des reports d'échéances à certains de leurs clients affectés par les retombées de l'épidémie. Mais elles ne peuvent pas se permettre de voir des charges de dépréciation amputer leurs fonds propres si les moratoires aboutissent à une augmentation des créances non-recouvrables.

Le directeur général de l'ABI, Giovanni Sabatini, a déclaré à Reuters que la garantie de l'Etat pourrait limiter le montant des fonds propres que les établissements de crédit devraient mettre de côté pour couvrir les risques liés aux prêts concernés.

Un responsable de la Banque d'Italie a confirmé que l'institution et le Trésor coopéraient afin d'aider les entreprises touchés par l'épidémie, qui menace la troisième économie de la zone euro d'une nouvelle récession.

Le gouvernement de Giuseppe Conte devrait approuver mercredi un plan de 7,5 milliards d'euros visant à atténuer l'impact économique du coronavirus.

(Stefano Bernabei, version française Marc Angrand)