L'Italie étudie un paquet de plusieurs milliards d'euros pour réduire les taxes sur les salaires et limiter les coûts énergétiques

Ces mesures s'ajouteraient aux plus de 30 milliards d'euros (31,45 milliards de dollars) budgétés depuis janvier pour atténuer l'impact de la hausse vertigineuse des coûts de l'électricité, du gaz et de l'essence, qui pèse sur les perspectives de croissance de la troisième économie de la zone euro.

Le gouvernement vise à réduire ce que l'on appelle le coin fiscal, c'est-à-dire la différence entre le salaire versé par un employeur et ce qu'un travailleur ramène à la maison, l'avantage allant aux employés plutôt qu'aux entreprises, ont déclaré les responsables.

L'Organisation de coopération et de développement économiques a estimé qu'en 2021, le travailleur célibataire moyen en Italie perdait 46,5 % de son salaire brut en impôts et en cotisations sociales, soit le cinquième ratio le plus élevé d'un groupe de 38 nations avancées.

Les mesures discutées sur le front de l'énergie représentent jusqu'à 7 milliards d'euros, ont indiqué les responsables, demandant à ne pas être nommés en raison de la sensibilité du sujet.

Le gouvernement envisage de prolonger jusqu'en septembre une réduction de 25 cents par litre des droits d'accises sur les prix des carburants à la pompe qui, sinon, expirerait le 8 juillet, ont-ils dit.

Rome pourrait également prolonger jusqu'au troisième trimestre et, dans certains cas, jusqu'en décembre les allègements fiscaux et les primes existants visant à réduire les factures de carburant pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie et les ménages pauvres.

Le Premier ministre Mario Draghi veut éviter de financer le paquet par des emprunts supplémentaires, ont déclaré les responsables, alors que la Banque centrale européenne (BCE) se prépare à mettre fin à un programme d'achat d'obligations qui a maintenu les coûts d'emprunt italiens à un bas niveau.

Pour aider à financer les mesures, Rome pourrait renforcer un prélèvement unique de 25 % sur les producteurs et les vendeurs d'électricité, de gaz naturel et de produits pétroliers, ce qui, selon le Trésor, permettrait d'obtenir des recettes d'une valeur actuelle de près de 11 milliards d'euros.

Une source a déclaré que le taux de la taxe exceptionnelle pourrait passer à 30 %, assurant potentiellement 2 milliards d'euros de ressources supplémentaires.

Plusieurs législateurs exhortent également le gouvernement à étendre la taxe aux bénéfices des banques sur le commerce de l'énergie, y compris ceux réalisés par le biais de produits financiers dérivés liés à l'énergie.

(1 $ = 0,9540 euros)