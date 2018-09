L'Italie gâche la fin de trimestre des bourses européennes

La coalition gouvernementale au pouvoir en Italie a, après d'âpres discussions, tranché en faveur d'un budget expansionniste, qui se situe dans le haut de la fourchette des attentes, ou des craintes, selon le point de vue. "Les dirigeants étaient, et sont toujours, confrontés à trois contraintes contradictoires à des degrés diverses les unes avec les autres", explique Hervé Goulletquer, stratégiste à La Banque Postale Asset Management. Le gouvernement doit à la fois respecter ses engagements électoraux, relancer la croissance et ne pas se mettre Bruxelles à dos. "Les première et troisième contraintes sont facilement en contradiction", poursuit Goulletquer, qui pense que c'est le second point qui est central, car il est à la fois facile de voir "le bénéfice à tirer d’une politique de relance et l’inconfort en termes de conditions de financement qui résulterait d’une montée des tensions sur les marchés".



Les détails manquent encore



Les tensions apparues ce matin sur le marché de la dette ne sont pas étonnantes. Rome va notifier autour du 15 octobre son budget à Bruxelles, ce qui provoquera à n'en pas doute une réaction négative. "L’engagement pris était de réduire le déficit structurel de 0,6 point de PIB, et voilà que la perspective est à une augmentation de 0,7 point !", note le stratégiste de LBPAM. Il existe par conséquent un risque de voir les agences de notation réagir négativement, jusqu'à une éventuelle dégradation de la notation souveraine. Reste la variable d'ajustement qui sera débattue dans les prochaines semaines : le projet du gouvernement transalpin sera-t-il capable d'avoir un effet positif sur la croissance et in fine sur la dette ?



Les économistes renâclent pour l'heure à se prononcer sur l'impact du budget sur la croissance, faute d'éléments détaillés. "Par le passé, l'Italie a été capable de justifier le non-respect des objectifs budgétaires de moyen terme fixés par la Commission européenne, et ce pourrait être encore le cas", souligne pour sa part Chiara Zangarelli, spécialiste de la recherche économique européenne chez Nomura. Mais ce sera aux prix de longues négociations avec l'UE. Comme Goulletquer, elle estime fondamental de comprendre les rouages macroéconomiques induits par les mesures détaillées qui seront annoncées. Le risque majeur pour l'Italie serait de faire face à un ralentissement économique avec des ressources fiscales en baisse. Dans un tel schéma, la prime de risque sur la dette transalpine s'accroîtrait. Les prochaines étapes clefs de court terme sont, selon Zangarelli, l'Eurogroupe de lundi, qui pourrait aborder la question du budget de manière non-officielle, et la notification du document détaillé à la Commission, qui doit intervenir avant le 15 octobre.



Quelles sont les conséquences visibles actuelles de la présentation du budget italien :

L'euro a fortement corrigé face au dollar

Le spread de taux de la dette italienne s'est accru par rapport aux dettes souveraines jugées plus sûres. Le 10 ans italien est repassé au-dessus de 3,1%

La Bourse de Milan décroche, emmenée par les financières. Les valeurs bancaires du reste de l'Europe sont aussi orientées en vive baisse



Palmarès du Stoxx Europe 600 au matin du 28 septembre : 12 des 25 plus fortes baisses sont italiennes (Source Zonebourse) Palmarès du Stoxx Europe 600 au matin du 28 septembre : 12 des 25 plus fortes baisses sont italiennes (Source Zonebourse)



Eviter les positions dogmatiques



Il va sans dire que la réaction de Bruxelles sera très importante pour l'économie européenne en général et pour la zone euro en particulier. La politique punitive dans la gestion de la crise grecque a montré ses limites et l'Italie pèse bien plus lourd. Dès ce matin, le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, a estimé que le budget 2019 de nos voisins est "hors des clous" et que "faire de la relance quand on a une dette très élevée, ça finit par se retourner contre ceux qui le font". Mais la Commission doit aussi se garder de prêter le flanc aux populistes qui l'accusent de tous les maux. En Italie, Luigi Di Maio veut montrer la voie ce matin. "Nous n'avons pas l'intention d'aller au conflit", a-t-il déclaré à l'assemblée en prônant le démarrage d'un dialogue avec l'UE. Espérons que la Commission saura entendre l'appel.



L'Italie est un rouage important des échanges en Europe. L'illustration ci-dessus, basée sur les données commerciales 2016, montre que 68% des importations italiennes proviennent d'Europe, avec pour partenaires principaux l'Allemagne (16%) et la France (8,9%). Source : AJG Simoes, CA Hidalgo. The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development. Workshops at the Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence.