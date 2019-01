L'Italie lance un emprunt syndiqué à 15 ans

LONDRES, 14 janvier (Reuters) - Visiblement mis en confiance par le succès des premières opérations de l'année dans la zone euro, le Trésor italien a annoncé lundi avoir mandaté un syndicat de banques pour émettre un nouvel emprunt obligataire à 15 ans.

Et l'Espagne pourrait emboîter le pas de l'Italie dès la semaine prochaine, a-t-on appris de plusieurs sources bancaires.

Les emprunts syndiqués bouclés la semaine dernière par la Belgique, l'Irlande et le Portugal leur ont permis de lever au total 14 milliards d'euros; la demande des gérants de fonds internationaux a atteint 70 milliards.

Dans le cadre d'un emprunt syndiqué, l'émetteur charge des banques de vendre directement aux investisseurs internationaux plutôt que d'organiser lui-même une adjudication. Parce qu'elles s'adressent à un cercle beaucoup plus large d'investisseurs, et disposant de moyens autrement plus importants que les locaux, ces opérations permettent de lever plus d'argent, sur des maturités souvent plus longues.

Les pays de second rang de la zone euro ont donc recours à ces emprunts pour tenter de rivaliser avec les émetteurs de référence comme l'Allemagne et la France.

En ajoutant les adjudications traditionnelles, les Etats de la zone euro ont levé un total de près de 40 milliards d'euros la semaine dernière selon Commerzbank.

UNE OCCASION DE REVENIR SUR LA DETTE ITALIENNE

L'emprunt syndiqué lancé par Rome sera suivi avec attention après les turbulences qui ont agité le marché des obligations italiennes l'an dernier.

Il s'agit de la première opération de ce type pour le Trésor italien depuis une émission à 20 ans bouclée en janvier de l'an dernier, avant l'arrivée au pouvoir de la coalition gouvernementale actuelle, qui allie la Ligue, parti d'extrême droite, au Mouvement 5 Etoiles (M5S), autoproclamé "antisystème".

Plusieurs investisseurs interrogés par Reuters ont dit envisager de souscrire.

"Nous sommes sortis de la dette italienne en mai de l'an dernier, après les premières indications sur la possibilité d'un gouvernement M5S-Ligue et nous sommes restés à l'écart depuis. Mais cette syndication pourrait être une opportunité pour revenir", a ainsi déclaré Christel Rendu de Lint, directrice taux fixes de l'Union bancaire privée (UBP), qui a 128,4 milliards de francs suisses (114,1 milliards d'euros) d'actifs sous gestion.

Le rendement de l'emprunt italien qui arrivera à échéance en août 2034 atteignait 3,35% lundi, 292 points de base au-dessus du rendement allemand comparable.

L'Italie et l'Espagne lèvent généralement entre six et neuf milliards d'euros chacune tous les ans par le biais d'emprunts syndiqués.

(Abhinav Ramnarayan et Dhara Ranasinghe; Marc Angrand pour le service français)