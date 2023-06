Le cabinet italien a approuvé jeudi une réforme de la justice visant à renforcer les droits des accusés, des mesures préconisées depuis longtemps par l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, décédé cette semaine après des années de bataille judiciaire avec les procureurs.

Le projet de loi, que le gouvernement de droite de Giorgia Meloni a dédié à M. Berlusconi, limite l'utilisation des écoutes téléphoniques, complique les procédures pour ordonner des arrestations et supprime le délit d'abus de pouvoir, parmi une série de mesures visant à couper les ailes aux procureurs.

Il s'agit de la dernière d'une série de tentatives faites par les derniers gouvernements pour réformer le système judiciaire italien, notoirement lent et inefficace. Le projet de loi va maintenant être soumis au Parlement pour discussion et approbation.

Certains juges et procureurs affirment qu'il sera plus difficile d'enquêter sur les crimes et de condamner les criminels. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il limitera les abus des procureurs et accélérera les procédures.

Un point essentiel est l'abolition du délit d'abus de fonction, que le ministre de la justice, Carlo Nordio, a qualifié de délit "évanescent" qui dissuade les élus de prendre des décisions et encombre les procédures judiciaires. D'autres délits de corruption restent en vigueur.

Un projet de réforme vu par Reuters cite des données montrant qu'en 2021, 4 745 personnes ont fait l'objet d'une enquête pour abus de pouvoir, alors qu'il n'y a eu que 18 condamnations.

La protection des personnes contre les arrestations est un autre élément central de la législation.

Les juges ne pourront plus ordonner l'arrestation de suspects sans les avoir interrogés au préalable, sauf s'il peut être démontré qu'un élément de surprise est nécessaire au bon déroulement de l'enquête.

En outre, les mandats d'arrêt devront à l'avenir être signés par un collège de trois juges et non plus par un seul, comme c'est le cas actuellement.

La réforme durcit également les règles relatives aux écoutes téléphoniques, une question très controversée en Italie, en limitant l'utilisation dans les procès de conversations écoutées impliquant des personnes ne faisant pas l'objet d'une enquête directe.

Le droit des procureurs de faire appel des acquittements - une pratique extrêmement courante en Italie - est également réduit pour une série de délits moins graves.

Giuseppe Santalucia, président de l'association des magistrats italiens, a déclaré que l'annulation de l'abus de pouvoir créerait "une lacune injustifiable dans la protection du droit pénal".

Le fait que trois juges décident des ordres d'arrestation créera des problèmes d'organisation en raison d'un manque de personnel, a-t-il ajouté, tandis que le fait d'empêcher les procureurs de faire appel des acquittements va probablement à l'encontre de la constitution.

Ces objections ont été rejetées jeudi par le vice-ministre de la justice, Francesco Paolo Sisto, qui a déclaré au journal Corriere della Sera que la réforme "débloquerait le pays" et devrait être considérée comme un cadeau posthume à M. Berlusconi.

"Il est juste de lui dédier cette réforme, car elle est conforme à ses valeurs", a-t-il déclaré.