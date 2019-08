L'Italie mérite des dirigeants "à sa hauteur", dit Macron

PARIS, 21 août (Reuters) - L'Italie, plongée dans une nouvelle crise politique après l'effondrement de la coalition formée en juin 2018 par le Mouvement 5 étoiles (M5S) et la Ligue (extrême droite), mérite des dirigeants "à sa hauteur", a estimé Emmanuel Macron mercredi.

"L'Italie est un pays ami et un grand peuple, dont le destin est profondément européen", a déclaré le chef de l'Etat français lors un échange avec l'Association de la presse présidentielle, à Paris. "Donc il mérite un gouvernement et des dirigeants qui sont à cette hauteur et je suis aux côtés du président Mattarella dans les choix et les responsabilités qui seront les siennes dans les heures et les jours à venir."

"La leçon italienne, si besoin était, c'est que, quand on s'allie à l'extrême droite, à la fin c'est toujours l'extrême droite qui gagne", a-t-il ajouté.

Alliées historiques, la France et l'Italie ont traversé plusieurs périodes de turbulences depuis l'arrivée au pouvoir à Rome de la coalition M5S-Ligue.

Leurs relations se sont notamment crispées autour de la question migratoire, de la crise des "Gilets jaunes" ou encore de la politique française en Afrique, particulièrement en Libye, ancienne colonie italienne.

Face à ces tensions, Emmanuel Macron et Sergio Mattarella avaient toutefois insisté en mai dernier sur les liens "indestructibles" entre Paris et Rome à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Leonard de Vinci. (Marine Pennetier, édité par Simon Carraud)