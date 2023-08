Le ministre italien des Affaires étrangères a déclaré mardi que le gouvernement allait organiser un vol spécial pour rapatrier les ressortissants de Niamey, la capitale du Niger, à la suite d'une prise de contrôle militaire dans cet État africain.

"Le gouvernement italien a décidé d'offrir à nos concitoyens de Niamey la possibilité de quitter la ville par un vol spécial vers l'Italie", a indiqué le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Dans des remarques envoyées à Reuters via son bureau, M. Tajani a déclaré que l'ambassade italienne restait ouverte et que l'ambassadrice retournait au Niger depuis Rome où elle s'était rendue pour le sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires la semaine dernière.

"L'Italie souhaite poursuivre ses efforts de médiation politique et diplomatique", a déclaré M. Tajani.

L'Italie a déclaré que son offre de vol n'équivalait pas à une évacuation officielle, tandis que la France, ancienne puissance coloniale au Niger, a déclaré qu'elle commencerait à rapatrier ses ressortissants et d'autres citoyens européens désireux de quitter le pays.

La France et l'Italie, ainsi que les États-Unis et l'Allemagne, ont des troupes au Niger dans le cadre de missions de contre-insurrection et de formation militaire, mais aucune annonce d'évacuation n'a été faite jusqu'à présent.