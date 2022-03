L'Italie pense pouvoir fermer le robinet de gaz russe dans 24-30 mois

ROME, 8 mars (Reuters) - L'Italie prévoit de ne plus dépendre du gaz naturel russe dans un peu plus de deux ans et entend trouver une alternative à la moitié de sa consommation actuelle de gaz russe d'ici au printemps, a déclaré mardi le ministre de la Transition énergétique.

"Il est raisonnable de penser que nous serons totalement indépendants dans 24 à 30 mois", a déclaré à la Rai Roberto Cingolani, confirmant que l'Italie importe actuellement de Russie quelque 40% de ses besoins en gaz.

Alors que l'Union européenne s'interroge sur les moyens de ne plus dépendre de la Russie pour ses approvisionnements, le ministre italien a indiqué que le gouvernement prévoyait de créer un nouveau terminal flottant de gaz naturel liquéfié (LNG) d'ici à la fin du premier semestre pour diversifier ses sources d'importation. (Reportage d'Angelo Amante, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)