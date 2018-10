Bourse de Paris : L'Italie prête à mettre de l'eau dans le Barolo ?

Pendant que le patron de la Fed se réjouit de perspectives économiques "remarquablement positives" pour les Etats-Unis, le gouvernement italien cherche à convaincre les autres pays européens de lui laisser creuser son déficit pour mieux relancer la croissance. L'une des missions est beaucoup plus périlleuse que l'autre. Jerome Powell s'est même payé le luxe hier soir d'apaiser les craintes des investisseurs en faisant part de sa sérénité concernant les salaires, dont l'évolution ne devrait pas, selon lui, provoquer d'accélération de la politique de resserrement monétaire. Le duo Salvini- Di Maio a dû, lui, mettre un peu d'eau dans son Barolo. En soirée, le patron du M5S a confirmé que le déficit atteindra 2,4% sur les trois années à venir, mais que la dette reculera par la suite avec la réduction des dépenses et le renforcement de la croissance. Une forme d'incantation qui a plu aux marchés, d'autant qu'elle se double ce matin d'une nouvelle rumeur : le gouvernement italien prévoierait désormais un déficit budgétaire de 2,2% du PIB en 2020, puis 2% en 2021, contre les 2,4% envisagés jusque-là.



Hier soir, le Dow Jones a amélioré ses records tandis que le S&P500 et le Nasdaq ont baissé. En Asie ce matin, Tokyo baisse franchement tandis que les autres places évoluent dans un rouge moins vif. Deux exceptions : Sydney qui grappille quelques points et Shanghai qui est fermée toute la semaine, en mode "fête nationale". Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers.



Pour finir, retour sur Donald Trump et l'évasion fiscale de ses parents, le sujet le plus lu, et de loin, sur les terminaux financiers depuis hier soir. Dans une enquête, le 'New York Times' révèle que le Président et ses frères et sœurs ont participé à des montages fiscaux douteux au profit de ses parents. Papa Trump aurait fait 413 millions de dollars de dons au fiston, via sa société immobilière, expliquent les journalistes sur la foi de plus de 200 déclarations de revenus et de nombreux autres documents. La fratrie aurait créé une société-écran pour dissimuler les fonds aux yeux du fisc. Un fisc qui a réagi en ouvrant une enquête. La porte-parole de la Maison Blanche a affirmé, elle, que les opérations ont été validées par les autorités. Le champ lexical de la "Fake News" risque de revenir en force côté Donald Trump.



Les temps forts économiques du jour



Les indicateurs PMI finaux européens des services pour septembre s'étaleront ce matin de 9h15 en Espagne à 10h30 au Royaume-Uni. A 11h00, les ventes de détail de la zone euro (consensus +0,2%) clôtureront la session européenne. Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi d'APD (14h15) est attendu à 185 000, tandis que le PMI des services est programmé à 52,9 (15h45), juste avant l'ISM des services à 58 (16h00). A 16h30, place aux stocks pétroliers hebdomadaires. Plusieurs membres du comité de politique monétaire de la Fed, dont le président, doivent faire des discours lors d'interventions publiques.



L'euro se négocie 1,15805 USD, en léger rebond, alors que l'once d'or confirme son sursaut de la veille à 1 206 USD (+0,1%). Le Brent (84,82 USD) et le WTI (75,2 USD) sont fermes et grappillent même quelques cents.



