L'Italie recense 329 nouveaux décès et 7.925 contaminations liés au coronavirus

ROME, 1er février (Reuters) - Le ministère italien de la Santé a signalé lundi 329 nouveaux décès liés à la pandémie de coronavirus et 7.925 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures.

L'épidémie a jusqu'à présent touché 2,561 millions de personnes et fait 88.845 morts en Italie, ce qui en fait le deuxième pays européen le plus touché et le sixième au monde pour la mortalité.

Le nombre de patients hospitalisés atteints par le COVID-19, hors admissions en soins intensifs, s'est élevé à 20.260 lundi, contre 20.096 un jour plus tôt. (Gavin Jones, version française Federica Mileo, édité par Jean-Michel Bélot)