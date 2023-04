L'Italie devrait revoir à la hausse sa prévision de croissance pour 2023, mais réduire celle de l'année prochaine en raison de l'assombrissement des perspectives à moyen terme, ont déclaré des représentants du gouvernement, tout en confirmant les objectifs précédents en matière de finances publiques visant à maintenir le déficit budgétaire sur une tendance à la baisse.

Dans son document économique et financier (DEF) qui sera dévoilé mardi, le Trésor prévoit que le produit intérieur brut (PIB) augmentera de 1 % cette année, contre une projection de 0,6 % en novembre dernier, ont déclaré deux fonctionnaires au fait du dossier.

Le taux de croissance serait de 0,9 % dans un scénario de politique inchangée. L'objectif final est légèrement plus élevé car Rome vise à dévoiler dans le DEF une nouvelle série de mesures qui devraient soutenir les activités économiques dans les mois à venir.

Toutefois, l'impact négatif de la hausse des taux d'intérêt fixée par la Banque centrale européenne pour freiner l'inflation détériore les perspectives pour 2024.

Le gouvernement prévoit désormais une augmentation du PIB de 1,4 % l'année prochaine, alors que l'objectif précédent était de 1,9 %.

Le ministre de l'économie, Giancarlo Giorgetti, a déclaré que des taux d'intérêt plus élevés pourraient constituer une menace pour la croissance, critiquant ainsi implicitement la politique de la Banque centrale européenne (BCE).

Une autre question clé affectant les estimations est la capacité de l'Italie à rattraper le programme de financement de la relance post-COVID de l'Union européenne.

L'Italie devrait recevoir environ 200 milliards d'euros (217,92 milliards de dollars) sous forme de subventions et de prêts bon marché jusqu'en 2026, mais le gouvernement est en retard à la fois sur les objectifs et les étapes convenus avec Bruxelles en échange de l'aide, et sur les dépenses de l'argent déjà reçu.

Sur le front des finances publiques, Rome a l'intention de confirmer son objectif de déficit budgétaire pour 2023 à 4,5 % de la production nationale, ont déclaré les fonctionnaires, aidés par le fait que le déficit est en voie d'être légèrement inférieur à 4,35 % selon les tendances actuelles.

Cela permet une marge de manœuvre potentielle allant jusqu'à 3 milliards d'euros de dépenses supplémentaires ou de réductions d'impôts.

L'année dernière, l'Italie a enregistré un déficit budgétaire de 8 % du PIB, mais Rome abandonne progressivement la politique fortement expansionniste adoptée depuis 2020 pour atténuer l'impact de la pandémie et de la crise énergétique exacerbée par l'invasion russe de l'Ukraine.

Le gouvernement devrait maintenir son objectif de déficit de 3,7 % pour 2024, a déclaré l'un des responsables.

La dette publique de l'Italie, qui est proportionnellement la plus élevée de la zone euro après la Grèce, devrait diminuer progressivement au fil des ans pour atteindre 140,9 % du PIB en 2025, contre 144,4 % en 2022.

(1 dollar = 0,9178 euro)