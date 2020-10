L'Italie réfléchit à de nouvelles restrictions face au COVID-19

MILAN, 24 octobre (Reuters) - Le gouvernement italien réfléchit à de nouvelles restrictions pour ralentir une nouvelle vague de cas de contamination au nouveau coronavirus alors que le pays enregistre de nouveaux records de cas positifs.

Le gouvernement envisagerait notamment d'avancer l'heure de fermeture des bars et des restaurants pour lutter contre la résurgence de la pandémie du COVID-19.

Le Premier ministre Giuseppe Conte a dit qu'il voulait éviter un nouveau confinement généralisé. Des régions italiennes ont toutefois imposé un couvre-feu nocturnes et le gouvernement devrait prochainement annoncer de nouvelles mesures.

Giuseppe Conte s'est engagé samedi à accélérer l'aide aux entreprises touchées par la crise, mais a déclaré que les semaines à venir seraient très complexes.

"Nous ne pouvons pas baisser la garde", a-t-il dit.

Selon un projet de décret, les salles de sports et les piscines publiques pourraient être fermés et les bars et restaurants pourraient devoir fermer à partir de 18 heures, tandis que les gens seront encouragés à ne pas se déplacer en dehors de leur quartier.

