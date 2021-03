L'Italie reporte des élections municipales à cause du COVID-19

ROME, 4 mars (Reuters) - Le gouvernement italien a officialisé jeudi le report d'élections municipales et régionale prévues initialement à la fin du printemps à cause de la crise sanitaire du coronavirus, sur fond de résurgence de l'épidémie provoquée par la propagation de variants plus contagieux du virus.

Les élections municipales programmées dans de nombreuses grandes villes, dont Rome, Milan, Turin et Naples, auront lieu entre le 15 septembre et le 15 octobre prochains, d'après un décret approuvé par le gouvernement. Elles devaient avoir lieu entre le 15 avril et le 15 juin.

Une élection régionale en Calabre sera aussi reportée. Aucune nouvelle date n'a été annoncée pour le moment. (Angelo Amante et Giuseppe Fonte; version française Jean Terzian)