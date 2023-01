L'Italie retarde à nouveau sa décision sur le suspect de corruption de l'UE, en attendant des informations belges

Une cour d'appel de la ville de Brescia, dans le nord du pays, avait initialement reporté le mois dernier une décision sur l'opportunité d'extrader Silvia Panzeri après que ses avocats eurent déclaré que la demande devait être rejetée en raison de la surpopulation dans les prisons belges.

Les juges ont demandé à la Belgique de leur fournir des informations sur son système pénitentiaire, mais lors d'une nouvelle audience mardi, ils ont déclaré ne pas avoir encore reçu les indications nécessaires et ont repoussé la séance au 16 janvier.

Panzeri, 38 ans, est la fille de l'ancien législateur européen Pier Antonio Panzeri, qui est considéré par les procureurs de Bruxelles comme l'un des principaux acteurs de la corruption présumée. Il a nié tout acte répréhensible.

Le même tribunal, avec un autre groupe de juges, a déjà autorisé le transfert à Bruxelles de Maria Dolores Colleoni, l'épouse de Pier Antonio et la mère de Silvia.

Colleoni est cependant toujours en Italie, car ses avocats ont déposé un recours contre son transfert auprès de la plus haute cour d'appel d'Italie, qui devrait se prononcer dans les prochains jours.

Colleoni et Silvia Panzeri sont assignés à résidence dans le nord de l'Italie depuis le 10 décembre, conformément à un ordre d'arrêt européen émis par des magistrats belges concernant leur "participation à une organisation criminelle, au blanchiment d'argent et à la corruption" présumés. Ils ont nié toute implication.

Les procureurs belges soupçonnent l'eurodéputée grecque Eva Kaili et d'autres personnes d'avoir accepté des pots-de-vin de la part du Qatar, pays hôte de la Coupe du monde, dans le but d'influencer l'élaboration des politiques de l'Union européenne, dans le cadre de l'un des plus grands scandales ayant touché le bloc des 27 nations.

Le Qatar a déclaré qu'il n'était pas impliqué dans le scandale de l'UE. Kaili a nié tout acte répréhensible.

L'avocat de Silvia Panzeri a demandé mardi que son assignation à résidence soit levée, affirmant qu'elle était un avocat à part entière et que ses clients souffraient de l'ordre de détention.

Des extraits de l'ordre d'arrestation vus par Reuters indiquaient que Panzeri était soupçonné de recevoir des paiements du Qatar et du Maroc pour influencer des personnes travaillant au Parlement européen, et que sa femme et sa fille étaient au courant de ses activités.

Le Maroc n'a pas répondu aux demandes de commentaires.