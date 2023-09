Rome (awp/afp) - L'Italie a enregistré en 2021 une croissance nettement plus soutenue que prévu à 8,3%, a annoncé vendredi l'Institut de la statistique (Istat) à l'appui de mesures affinées de l'activité économique et de la consommation.

Les dernières estimations de l'Istat, publiées en avril, faisaient ressortir à 7% la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la troisième économie de la zone euro pour 2021, exercice de fort rebond après le marasme de 2020 (-9%) dû à la pandémie de Covid-19.

La croissance pour 2022 (+3,7%) est inchangée.

La révision "exceptionnellement importante" du PIB pour 2021 s'explique par la compilation "plus articulée et détaillée" de données sur les agents économiques du pays (entreprises, ménages, institutions publiques et privées)", souligne l'Istat.

C'est le cas en particulier pour les entreprises dont la production et les coûts intermédiaires sont mesurés plus justement en croisant "sources statistiques et administratives".

D'autres pays européens ont connu ces mêmes corrections pour 2021, rappelle l'Istat: les Pays-Bas (+1,3 point), l'Allemagne (+0,6 point) ou l'Espagne (+0,9 point) notamment. La France en revanche a revu son PIB à la baisse de 0,4 point.

afp/al