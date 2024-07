Les autorités italiennes ont intercepté et saisi deux drones militaires de fabrication chinoise destinés à la Libye et déguisés en éoliennes, ont annoncé mardi la police douanière et l'agence des douanes italiennes.

Les drones démontés ont été découverts dans six conteneurs dans le port de Gioia Tauro, dans la région de Calabre (sud), dissimulés parmi des répliques de pales d'éoliennes, selon un communiqué commun.

Le matériel a été saisi car la Libye, en proie à la guerre civile, est soumise à un embargo international sur les armes.

Cette déclaration semble confirmer un rapport publié le mois dernier par le journal italien Corriere della Sera, selon lequel l'interception a eu lieu à Gioia Tauro le 18 juin, à la suite d'une information émanant des services de renseignement américains.

Le matériel a été saisi dans un porte-conteneurs en provenance du port de Yantian, dans le sud de la Chine, et en route pour Benghazi, un port de l'est de la Libye contrôlé par le commandant militaire Khalifa Haftar, a indiqué le quotidien, citant les "forts" soupçons des États-Unis.

La Libye a sombré dans le chaos après le renversement de Mouammar Kadhafi lors d'un soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011, et est divisée entre des administrations rivales à l'est et à l'ouest.