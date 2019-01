L'Italie teste le marché avec un emprunt syndiqué à 15 ans

La décision du gouvernement, fin 2018, de réduire son déficit prévisionnel a entraîné une détente des taux longs italiens, permettant au Trésor de mener à bien des adjudications régulières la semaine dernière.

Le dernier emprunt syndiqué, sur 20 ans, avait été émis en janvier 2018, avant l'arrivée aux affaires d'un gouvernement populiste qui a sapé l'appétit pour la dette italienne.

La nouvelle émission, avec échéance à mars 2035, est offerte à 20-22 points de base au-dessus du papier comparable à septembre 2033, selon un des chefs de file de l'opération. La mise à prix est attendue dans la journée.

Selon l'un des chefs de file de l'opération, le Trésor émettra pour 10 milliards d'euros d'obligations à 15 ans et la demande a dépassé 35,5 milliards d'euros.

Le montant de l'émission et la demande ont ainsi atteint un niveau record pour un emprunt syndiqué italien, a précisé la banque.

Sur le marché secondaire, le rendement des obligations italiennes à dix ans était stable vers 14h55 GMT à 2,853% après avoir touché, à 2,823%, à son plus bas niveau depuis 11 jours..

Barclays, Citi, HSBC, JP Morgan et UniCredit sont co-chefs de file de l'émission du jour.

Dans le cadre d'un emprunt syndiqué, l'émetteur charge des banques de vendre directement aux investisseurs internationaux plutôt que d'organiser lui-même une adjudication. Parce qu'elles s'adressent à un cercle beaucoup plus large d'investisseurs, et disposant de moyens autrement plus importants que les locaux, ces opérations permettent de lever plus d'argent, sur des maturités souvent plus longues.

Les pays de second rang de la zone euro ont donc recours à ces emprunts pour tenter de rivaliser avec les émetteurs de référence comme l'Allemagne et la France.

La Belgique, l'Irlande et le Portugal ont levé au total 14 milliards d'euros via des prêts syndiqués la semaine dernière et l'Espagne pourrait, à en croire plusieurs sources bancaires, lancer une opération de ce type la semaine prochaine.

Au total, les Etats de la zone euro ont levé près de 40 milliards d'euros la semaine dernière selon Commerzbank.

(Giulio Piovaccari, avec la contribution d'Abhinav Ramnarayan à Londres, Véronique Tison pour le service français, édité par Blandine Hénault)