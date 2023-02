L'Italie va proposer des objectifs plus souples de réduction des émissions de carbone pour les voitures en 2035, selon un ministre

Le Parlement européen a formellement approuvé mardi une loi visant à interdire effectivement les voitures à moteur thermique dans le bloc d'ici 12 ans, afin d'accélérer le passage aux véhicules électriques et de lutter contre le changement climatique.

M. Tajani a déclaré que les émissions des voitures devraient être réduites de 90 % au lieu des 100 % recherchés par l'UE, selon le quotidien Corriere della Sera.

"Nous devons défendre notre industrie automobile", aurait déclaré M. Tajani.

"Je suis un grand partisan de la voiture électrique, mais les objectifs ambitieux doivent être atteints pour de vrai, pas seulement sur le papier. L'Italie présentera sa propre contre-proposition : limiter la réduction à 90 %, en donnant aux industries la possibilité de s'adapter."

Les règles historiques de l'UE exigeront que d'ici 2035, les constructeurs automobiles parviennent à réduire de 100 % les émissions de CO2 des nouvelles voitures vendues, ce qui rendrait impossible la vente de nouveaux véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles dans le bloc des 27 pays.

L'industrie automobile en Italie, qui est encore largement axée sur la technologie traditionnelle des moteurs à combustion, emploie directement ou indirectement plus de 270 000 travailleurs et représente plus de 5 % du produit intérieur brut du pays, selon les données de l'association automobile ANFIA.

Les ventes de voitures entièrement électriques ont chuté de 27 % l'année dernière en Italie, ne représentant que 3,7 % du total des nouvelles immatriculations de voitures, selon l'ANFIA.

Les pays de l'UE se sont mis d'accord sur l'interdiction des voitures à moteur thermique en octobre de l'année dernière, mais doivent encore approuver officiellement les règles avant qu'elles ne puissent entrer en vigueur. L'approbation finale est attendue en mars.

(Reportage Francesca Piscioneri, Giulio Piovaccari ; édition Gavin Jones)