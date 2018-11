L'Italie voit son PIB reculer, une première depuis 2014

Milan (awp/afp) - L'Italie a vu son PIB (Produit intérieur brut) reculer au troisième trimestre, une première depuis 2014, qui inquiète alors que la troisième économie de la zone euro a déjà connu une difficile récession.

Cette situation va parallèlement compliquer les plans de la coalition populiste au pouvoir depuis juin, qui mise sur une croissance de 1,5% l'an prochain pour son budget.

Ce budget prévoit un déficit de 2,4% au PIB mais a été rejeté par la Commission européenne, qui déplore une aggravation du déficit et souligne que le tout repose de surcroît sur des prévisions trop optimistes.

Un bras de fer est en cours à ce sujet entre Rome et Bruxelles, suivi de près par les marchés financiers.

Fin octobre, l'Istat (Institut national des statistiques) avait fait état d'une croissance nulle au troisième trimestre par rapport au second, mais il a revu vendredi son estimation à la baisse. Selon lui, le PIB a reculé de 0,1%, une première après 14 trimestres consécutifs de hausse.

La croissance en 2018 atteint pour le moment 0,9%.

Ces données viennent corroborer le sentiment diffus dans le pays depuis quelques mois.

Le président des industriels de la région de Brescia, dans le nord du pays, Giuseppe Pasini, a souligné cette semaine, dans un entretien à l'AFP, que les entrepreneurs étaient "préoccupés", alors que certains "voient leurs commandes chuter".

Le chiffre d'affaires de deux des secteurs les plus importants de cette région très industrialisée, la métallurgie et la mécanique, a reculé respectivement de 4,6% et de 4,4% au troisième trimestre, a-t-il souligné.

Au niveau national, l'indice de confiance des entreprises a diminué de 102,5 à 101,1 en novembre, signant son cinquième mois consécutif de baisse et atteignant son niveau le plus bas depuis décembre 2016.

Chez les consommateurs, la confiance a aussi reculé, de 116,5 à 114,8, au plus bas depuis la formation du gouvernement populiste début juin.

La baisse du PIB "confirme toutes les préoccupations sur le ralentissement de l'économie à laquelle s'ajoute "une impression négative de réduction de la consommation, un phénomène qui ne se voyait plus depuis le premier trimestre 2014, et la brusque interruption de la reprise des investissements productifs", a souligné l'organisation du commerce Confcommercio.

"L'économie repartira"

Selon M. Pasini, l'inquiétude des entrepreneurs vient d'une part du "ralentissement de la croissance dans la zone euro, lié notamment à la politique protectionniste mise en oeuvre par (le président américain) Donald Trump".

Et d'autre part de la loi de finances conçue par la coalition formée de la Ligue (extrême droite) et du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), qui "ne va pas dans le sens de la croissance mais a plutôt une logique d'assistance", a-t-il jugé.

La morosité ambiante est renforcée par la nouvelle hausse du taux de chômage, qui atteignait 10,6% en octobre (+0,2 point sur un mois) et même 32,5% chez les 15-24 ans.

Le chômage dans la péninsule est très au-dessus de la moyenne de 8,1% enregistrée dans la zone euro.

Pour le chef de file du M5S, Luigi Di Maio, la faute en revient au précédent gouvernement de Paolo Gentiloni (centre gauche): "La loi de finances de Gentiloni n'a pas fait repartir l'économie en 2018 parce qu'elle était insipide et n'aidait personne", a déclaré le ministre du Développement économique.

"En 2019, l'économie repartira parce que nous sommes en train d'injecter des ressources nouvelles dans l'économie", a-t-il assuré en évoquant le revenu de citoyenneté et les départs en retraite facilités pour libérer des emplois pour les jeunes.

"Nous ferons remonter" le PIB, a également assuré le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, en marge du G20 à Buenos Aires.

Mais l'Italie, durement frappée par la crise économique et même par une récession en 2012-2013, n'a connu depuis 2014 qu'une croissance exsangue. Elle a atteint 1,5% en 2017, contre 2,3% en moyenne dans la zone euro.

Pour la suite, le Fonds monétaire international (FMI) table sur une croissance du PIB italien de 1,2% en 2018 et de 1% en 2019, et la Commission européenne de 1,3% puis de 1,1%, soit largement moins que ce que prévoit Rome.

