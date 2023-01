L'Italien Eni crée une société de services de transport durable

Cette démarche s'inscrit dans la stratégie plus large d'Eni visant à extraire de la valeur de sa gamme diversifiée d'entreprises en filialisant des activités spécifiques et en les faisant croître en tant qu'entités indépendantes.

Depuis 2021, le groupe a créé Plenitude, qui se concentre sur les énergies renouvelables, et Azule Energy, une joint-venture avec BP dédiée aux activités pétrolières et gazières en Angola.

L'année dernière, le groupe italien a réussi à introduire en bourse sa spin-off norvégienne Vaar Energy, spécialisée dans le pétrole et le gaz.

Eni Sustainable Mobility est directement contrôlée par Eni, qui détient 100% de son capital social, a indiqué le groupe.

"Grâce à cette opération, nous intégrerons et dégagerons une nouvelle valeur de nos initiatives industrielles, produits et services basés sur des technologies innovantes qui formeront une offre de mobilité unique et décarbonée", a déclaré Claudio Descalzi, directeur général d'Eni, dans un communiqué.

Eni Sustainable Mobility sera le deuxième levier soutenant la stratégie de transition énergétique du groupe avec Plenitude, a ajouté M. Descalzi.

La société intègre les actifs existants en matière de bioraffinage et de biométhane, notamment les bioraffineries de Venise et de Gela, et supervisera le développement de nouveaux projets, dont ceux de Livourne et de Pengerang en Malaisie.

Eni Mobilité durable intégrera également un réseau de plus de 5 000 points de vente en Europe pour commercialiser et distribuer un certain nombre de vecteurs énergétiques, parmi lesquels l'hydrogène et l'électricité, ainsi que des carburants d'origine organique dont le biométhane et l'HVO (huile végétale hydrogénée), en plus d'autres produits de mobilité tels que le bitume, les lubrifiants et les carburants.

Stefano Ballista, ancien directeur de la mobilité durable chez Eni Energy Evolution, est le PDG d'Eni Sustainable Mobility.