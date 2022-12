L'Italien Meloni s'insurge contre la BCE et le fonds de sauvetage de la zone euro.

Au cours d'une conférence de presse de fin d'année de trois heures, Mme Meloni a déclaré que la BCE devait éviter de faire des "choix qui aggravent la situation" pour l'économie de l'Union, ajoutant sa voix aux critiques adressées à la banque ce mois-ci par certains de ses principaux ministres.

Lors de sa dernière réunion, la BCE a augmenté son taux d'intérêt de référence de 50 points de base, comme prévu, mais a également signalé que d'autres hausses suivraient dans les mois à venir, ce qui a déclenché une vente d'obligations d'État italiennes.

"Il serait utile que la BCE gère bien sa communication ... parce que sinon elle risque de générer non pas la panique mais des fluctuations sur le marché qui annulent les efforts que les gouvernements font", a déclaré Meloni.

En ce qui concerne le fonds de sauvetage de la zone euro, Mme Meloni n'a donné aucune indication sur la ratification par l'Italie d'un traité réorganisant le Mécanisme européen de stabilité (MES) et a déclaré qu'elle pensait que personne n'utiliserait jamais le fonds dans sa forme actuelle.

L'Italie est le seul pays de la zone euro qui traîne les pieds sur la réforme du MES, qui donnerait à l'institution la tâche de fournir un filet de sécurité pour traiter les banques défaillantes dans le contexte de l'Union bancaire.

Elle rendrait également plus simple la restructuration de la dette souveraine dans la zone euro.

"Je crains que le fonds ne soit jamais utilisé", a déclaré Meloni, car les conditions sont "trop strictes" et tout pays demandant un prêt du MES verrait une hausse de ses rendements obligataires et "une série de choses désavantageuses."

Mme Meloni, qui a pris ses fonctions en octobre à la tête d'une coalition de droite, a déclaré que "plutôt que de ratifier la réforme", elle souhaitait rencontrer le directeur du MES pour voir s'il était possible d'utiliser le fonds à une autre fin.

Mme Meloni, chef du parti de droite dure Frères d'Italie, était fortement opposée à la ratification du traité réformé lorsqu'elle était dans l'opposition.

Sans entrer dans les détails, elle a déclaré qu'elle envisageait le MES comme "quelque chose de différent, quelque chose de vaguement utilisable, avec une conditionnalité différente et moindre ... et des objectifs plus axés sur nos priorités."