Depuis son entrée en fonction en 2022, le Premier ministre italien Giorgia Meloni s'est révélée être une partenaire pragmatique sur les grandes questions internationales, apaisant ainsi les craintes qu'elle soit une conservatrice dogmatique peu encline au compromis.

Mais lors du sommet du Groupe des Sept qu'elle a accueilli dans le sud de l'Italie cette semaine, Mme Meloni a montré qu'elle était prête à se battre pour certaines lignes rouges chères à son camp nationaliste, en particulier les questions relatives à la famille et aux droits de reproduction.

Lors de la préparation du sommet du 13 au 15 juin, l'attention s'est concentrée sur la conclusion d'un accord sur un prêt de plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine, sur l'utilisation des avoirs russes gelés et sur la mise en place de moyens permettant d'uniformiser les règles du jeu dans les échanges commerciaux avec la Chine.

Un large consensus a été trouvé sur ces deux questions et a été salué comme une preuve de l'unité de l'Occident face aux défis mondiaux.

Puis, à l'improviste, des diplomates ont révélé que l'Italie avait exigé la suppression de la référence spécifique à "l'avortement sûr et légal" dans la déclaration finale du G7 et qu'elle souhaitait également édulcorer le texte sur le financement de la vaccination.

Bien qu'isolée, Mme Meloni a largement obtenu gain de cause sur ces deux questions, utilisant la position de l'Italie en tant que présidente tournante du club des pays riches pour mener les négociations comme elle le souhaitait, ont déclaré à Reuters des diplomates qui ont suivi les discussions.

"Meloni est contre l'avortement et l'a toujours été. C'était donc sa ligne rouge et, honnêtement, nous l'avons poussée dès le début. Mais lorsque la présidence a dit 'non', c'en était fini", a déclaré un diplomate européen sous couvert d'anonymat.

À l'instar de nombreux groupes archi-conservateurs en Europe et aux États-Unis, le parti de Meloni, les Frères d'Italie, s'oppose à l'avortement et appelle à la promotion des valeurs familiales traditionnelles.

"Elle a jeté un peu de viande rouge à ses partisans", a déclaré Daniele Albertazzi, professeur de politique à l'université britannique de Surrey et expert en populisme politique.

"Elle veut souligner qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde que certains dirigeants progressistes sur ce type de questions, car cela fait partie de son identité, qui s'est diluée depuis qu'elle est devenue Premier ministre", a-t-il ajouté.

LE REGRET FRANÇAIS

Le président français Emmanuel Macron, un centriste qui s'est opposé à Mme Meloni par le passé sur des questions sociales, notamment l'immigration, a déclaré aux journalistes présents au sommet qu'il regrettait qu'il n'y ait plus de référence spécifique à l'"avortement".

M. Meloni a balayé le différend, affirmant samedi que la déclaration de cette semaine indiquait clairement que le G7 continuait à soutenir les objectifs de sa déclaration d'Hiroshima, qui soutenait l'accès à l'avortement, ce qui signifiait qu'il était redondant de répéter le texte précédent.

"Je crois sincèrement que la controverse est totalement artificielle", a-t-elle déclaré aux journalistes, ajoutant qu'elle n'avait pas l'intention d'interdire l'avortement en Italie.

Toutefois, signe d'un réel malaise face à la position de l'Italie, un haut fonctionnaire américain a déclaré que le président Joe Biden s'était opposé à un premier projet qui supprimait la référence à l'avortement et ne mentionnait pas Hiroshima.

Un haut responsable de la Maison Blanche a ensuite déclaré que M. Biden soutenait pleinement la formulation finale du communiqué de 2024. "Il se sentait très concerné par la formulation qui a été adoptée", a-t-il déclaré.

Le pape François, opposant déclaré à l'avortement, était invité au sommet du G7 et le ministre italien de l'agriculture, Francesco Lollobrigida, beau-frère de Meloni, a déclaré cette semaine qu'il n'aurait pas été approprié de parler des interruptions de grossesse dans la déclaration, compte tenu de sa présence à la réunion.

Un diplomate européen, qui a refusé d'être nommé, a déclaré qu'au cours des discussions sur l'opportunité d'utiliser ce terme, un homologue italien avait dit à ses collègues négociateurs : "Le pape ne l'acceptera jamais" : "le pape ne l'acceptera jamais". Ils se sont alors corrigés pour dire : "Oh, je veux dire, mon premier ministre ne l'acceptera jamais", a déclaré le diplomate.

Les fonctionnaires italiens n'ont pas immédiatement commenté cette information.

Si l'opposition de M. Meloni à l'avortement est connue depuis longtemps, la décision d'édulcorer le texte sur les vaccinations a été plus surprenante.

L'Italie a supprimé une ligne du communiqué de 2023 qui appelait à "investir dans la santé mondiale par le biais de capacités de fabrication de vaccins dans le monde entier". Cette année, il n'y a plus qu'une référence aux "initiatives régionales de fabrication de vaccins".

Le scepticisme à l'égard des vaccins s'est installé dans les camps conservateurs, tant aux États-Unis qu'en Europe.

Si Mme Meloni elle-même n'a pas soutenu les partisans du "no-vax" pendant la pandémie de COVID, son parti s'est opposé à de nombreuses réglementations strictes imposées à l'époque par le COVID, qui exigeaient que les Italiens soient vaccinés pour aller au travail, utiliser les transports publics ou entrer dans les magasins et les restaurants.

"Elle n'est pas anti-vax, mais elle est partiellement anti-vax", a déclaré l'un des diplomates européens qui a suivi les négociations.

Le bureau de Mme Meloni s'est refusé à tout commentaire.