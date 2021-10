PARIS, 8 octobre (Reuters) - L'OCDE a annoncé vendredi la conclusion d'un accord sur une réforme de la fiscalité internationale établissant un taux minimum d'imposition sur les sociétés de 15%.

L'accord a été accepté par 136 pays et juridictions qui représentent plus de 90% du produit intérieur brut mondial (PIB), dont la totalité des pays membres de l'OCDE et du G20, a précisé l'organisation basée à Paris. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)