L'OCDE revoit à la baisse ses perspectives de croissance, mais voit un risque limité de stagflation

L'économie mondiale devrait croître de 3 % cette année, soit beaucoup moins que les 4,5 % prévus lors de la dernière mise à jour des prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économiques en décembre.

La croissance ralentira encore l'année prochaine, pour atteindre 2,8 %, contre une prévision précédente de 3,2 %, a déclaré le forum politique basé à Paris dans ses dernières Perspectives économiques.

Entre-temps, il est peu probable que les hausses de prix s'atténuent rapidement, l'inflation devant culminer à 8,5 % cette année dans les pays de l'OCDE avant de glisser à 6,0 % en 2023. Auparavant, l'OCDE avait prévu que l'inflation atteigne un pic de 5 % avant de redescendre progressivement à 3 % en 2023.

Malgré les perspectives de croissance plus faible et d'inflation plus élevée, l'OCDE voit un risque limité de stagflation comme celle observée au milieu des années 1970, lorsque le choc pétrolier avait déclenché une inflation galopante et une flambée du chômage.

En particulier, les économies développées, qui sont beaucoup plus axées sur les services que dans les années 1970, sont aujourd'hui moins gourmandes en énergie et les banques centrales ont une main plus libre pour lutter contre l'inflation, indépendamment des gouvernements plus préoccupés par le chômage.

L'OCDE a déclaré qu'elle voyait des arguments solides en faveur d'un retrait progressif des mesures de stimulation de la politique monétaire dans les pays à forte inflation comme les États-Unis et l'Europe de l'Est.

Avec l'expiration du coup de pouce fiscal lié à la pandémie, l'économie américaine a été vue en train de croître de 2,5 % cette année puis de ralentir à 1,2 % en 2023 - moins que les précédentes prévisions de croissance de 3,7 % en 2022 et de 2,4 % en 2023.

L'économie chinoise, qui a été frappée par une nouvelle vague de blocages COVID-19, est vue en train de croître de 4,4 % cette année et de 4,9 % l'année prochaine, en baisse par rapport aux 5,1 % précédemment prévus pour les deux années.

Plus exposée aux importations d'énergie russe et aux retombées de la guerre en Ukraine, l'économie de la zone euro est vue en croissance de 2,6 % cette année et de 1,6 % en 2023, en baisse par rapport aux prévisions de 4,3 % et 2,5 % respectivement.