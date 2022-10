L'OFFRE DU MATIN - La Chine de retour pour un coup de pouce au dollar

Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever La boule de démolition du dollar se balance à nouveau sur les marchés mondiaux, après qu'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis ait renforcé l'opinion selon laquelle la Fed procédera à une quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base lors de sa prochaine réunion.

Wall street a chuté vendredi et les marchés mondiaux seront probablement en difficulté lundi. Les échanges asiatiques pourraient être plus volatils que d'habitude, car la Chine rouvre ses portes après les vacances de la Golden Week.

La Chine sera au centre de l'attention cette semaine. L'indice PMI des services Caixin publié ce week-end a montré que l'activité s'est contractée en septembre pour la première fois depuis mai, et les données économiques de cette semaine comprennent l'inflation, le commerce et la croissance des prêts.

La PBOC fixe également les taux d'intérêt entre le 13 et le 16 octobre. Relèvera-t-elle son taux directeur à un an, actuellement de 2,75 %, pour soutenir le yuan, ou les responsables politiques sont-ils plus préoccupés par la faiblesse de la croissance ?

Tout ceci intervient avant le 20e Congrès national du Parti communiste qui s'ouvre le 16 octobre. En plus des difficultés économiques du pays, les défis politiques, commerciaux et militaires s'accumulent également.

Ailleurs en Asie, cette semaine, l'Autorité monétaire de Singapour et la Banque de Corée devraient relever leurs taux. Les analystes sont partagés sur l'ampleur du resserrement de la MAS, et s'attendent à ce que la BOK augmente de 50 points de base.

Le problème auquel ces banques centrales sont confrontées est que le fait de ne pas suivre le rythme de la Fed intensifie la pression sur leurs devises. La BOK est déjà intervenue pour soutenir le won, qui a atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis 13 ans et demi, et le dollar de Singapour est également proche d'un plus bas niveau post-2009.

Les principales données publiées en Asie cette semaine comprennent l'inflation indienne, le chômage coréen et le PIB de Singapour, tandis que le principal événement pour les marchés mondiaux est l'inflation américaine jeudi.

Les principaux développements qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

Réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington

Discours de Brainard et Evans de la Fed