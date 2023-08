Naomi Rovnick fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Les données économiques positives ont tendance à faire bouger les marchés boursiers, soit en alimentant des hausses, soit en provoquant des ventes temporaires lorsque les traders prennent leurs bénéfices. La réaction terne de cette semaine aux chiffres encourageants de l'inflation américaine semble donc inhabituelle.

Les données de jeudi ont montré que l'inflation de base aux États-Unis, la mesure des pressions sur les prix qui inquiètent les banquiers centraux, a augmenté de 4,7 % en juillet, sa hausse annuelle la plus lente depuis octobre 2021. Mais les marchés boursiers de Wall Street ont terminé la journée de jeudi sans changement. Les contrats à terme prévoient de légères baisses pour le S&P 500 et le Nasdaq 100 vendredi.

Une explication spontanée est que nous sommes au mois d'août et que les traders sont plus souvent en Toscane ou dans les Hamptons que devant leur écran. Une autre explication est que l'atterrissage en douceur tant espéré semble confirmé et qu'il n'y a plus d'acheteurs.

Selon les stratèges, les marchés pourraient évoluer de manière latérale dans les mois à venir, car une récession profonde est évitée, mais le type de croissance économique qui pourrait stimuler les bénéfices des entreprises reste insaisissable.

Le S&P 500 a progressé de 16 % depuis le début de l'année. Mais une économie "Boucles d'or", où des taux d'intérêt plus élevés étouffent l'inflation sans écraser la production, semble aujourd'hui "largement prise en compte", écrit Emmanuel Cau, stratégiste en chef de Barclays pour les actions européennes, dans une note.

Selon M. Cau, l'un des facteurs favorables aux actions mondiales cette année a été le renversement par les investisseurs des transactions pessimistes qui ont fait chuter le S&P 500 de 19 % en 2022. Ce coup de pouce, conclut M. Cau après avoir examiné les données de positionnement, "a largement disparu". "L'action haussière des prix", ajoute-t-il, "semble fatiguée".

Le cabinet de conseil Capital Economics abonde dans le même sens, déclarant dans une note que "le plus grand coup de pouce donné aux actifs risqués par la résilience économique pourrait être du passé". Les bénéfices des entreprises devraient être décevants. Selon Capital Economics, les analystes ont réduit d'environ 15 % leurs estimations des bénéfices des sociétés du S&P 500 pour 2023 depuis la fin de l'année dernière.

Ned Davis Research, quant à lui, note qu'à mesure que la Réserve fédérale américaine réduit son bilan à la suite d'achats massifs d'obligations en 2020 et 2021, les liquidités économiques et bancaires diminuent. Lorsqu'il y a moins d'argent qui circule, les actions ont tendance à "s'agiter".

L'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle peut continuer à soutenir les actions, mais l'afflux d'argent dans les titres en vogue est souvent une histoire de liquidités. Le mois de septembre s'annonce détrempé.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* L'inflation des prix à la production en juillet

L'inflation des prix à la production en juillet * Le sentiment des consommateurs préliminaire de l'Université du Michigan pour le mois d'août