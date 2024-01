Un aperçu de la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Amanda Cooper

Il aura fallu deux ans et de nombreuses tergiversations, mais vendredi, l'indice S&P 500 a atteint son premier record de clôture en deux ans, marquant ainsi le passage d'un marché baissier à un marché haussier.

La clôture de l'indice de référence a confirmé que le S&P 500 se trouve dans un marché haussier depuis qu'il a atteint son plus bas niveau intrajournalier le 12 octobre 2022, selon une mesure.

L'indice a gagné 24 % l'année dernière malgré une croissance des bénéfices assez faible - les bénéfices ne devraient augmenter que de 2,8 % pour l'ensemble de l'année 2023, selon les données du LSEG. Depuis le début du mois de janvier, il a progressé de 1,5 %. L'une des préoccupations concernant la solidité de la hausse du S&P l'année dernière était l'ampleur du rallye, qui s'est concentré sur les "Sept Magnifiques", les plus grandes valeurs, dont Apple, Microsoft, Nvidia et Meta.

Ce dernier record a été alimenté une fois de plus par les fabricants de puces et d'autres grandes valeurs technologiques. L'enquête mondiale menée en janvier par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds a montré que les participants pensent que les actions les plus prisées actuellement sont toujours celles des "Magnificent Seven". L'indice sectoriel S&P des valeurs technologiques, qui comprend Apple et Intel, a progressé de plus de 70 % depuis le creux d'octobre 2022, tandis que l'indice du secteur des communications, qui comprend Meta et Netflix, a augmenté de 60 % au cours de la même période.

Si l'on examine les performances du marché depuis octobre 2023, lorsque l'indice S&P est tombé à son plus bas niveau en cinq mois, la situation n'est pas aussi déséquilibrée. Le S&P a progressé de 18 % depuis cette date, tandis que l'indice à pondération égale a presque suivi le rythme et que les petites capitalisations ont légèrement progressé, avec une hausse de 19 %.

Avec des actions qui dépassent le cercle des valeurs les plus précieuses de Wall Street, ces indicateurs suggèrent que la reprise s'étend à d'autres secteurs. L'enquête mensuelle de BofA auprès des gestionnaires de fonds a également montré que près de 80 % d'entre eux s'attendaient à un scénario d'atterrissage en douceur ou "sans atterrissage" pour l'économie en 2024, tandis qu'un pourcentage record de 91 % s'attend à ce que les rendements obligataires - qui représentent les taux d'intérêt des banques centrales - soient plus bas dans 12 mois.

Cela dit, lorsque l'indice S&P est entré dans un marché baissier en octobre 2022, le contexte macroéconomique et géopolitique était assez différent.

Les taux d'intérêt s'élevaient à 3,25 % et se dirigeaient vers une hausse, contre 5,50 % aujourd'hui, tandis que l'inflation atteignait 7,7 %, soit plus du double de ce qu'elle était lors du dernier décompte, à savoir 3,4 %.

Le marché haussier de l'indice S&P a été en grande partie alimenté par la perspective d'une réduction rapide des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année, en raison du ralentissement de l'inflation. Mais le calendrier et l'ampleur de ces réductions sont sujets à débat, en particulier si une détérioration de l'économie nécessite un assouplissement aussi rapide de la politique monétaire.

Il reste à voir si la hausse du S&P est réelle ou purement générée par l'intelligence artificielle, en particulier si l'économie réelle commence à montrer des signes évidents de faiblesse. Mais pour l'instant, les investisseurs semblent heureux de suivre le mouvement.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* adjudications de bons du Trésor à 3 et 6 mois

* Indice des indicateurs avancés de décembre