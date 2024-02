Amazon et Meta pour faire oublier Apple

En attendant une série de statistiques américaines cet après-midi, dont les très suivis chiffres mensuels de l'emploi, le marché s'appuie sur les solides résultats d'Amazon et Meta pour oublier Apple, la Fed et quelques méchantes conjectures sur la Chine et les valeurs financières un peu trop exposées à l'immobilier.