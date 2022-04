L'OMC abaisse sa prévision de croissance du commerce mondial

GENEVE (Reuters) - L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a annoncé mardi avoir revu en baisse sa prévision de croissance du commerce mondial cette année, à 3% contre 4,7%, en raison de l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Dans son rapport, l'organisation internationale affirme que le conflit entre les deux pays européens nuit à l'économie mondiale alors même que la pandémie de COVID-19 continue de freiner la reprise.

"Les réverbérations économiques de ce conflit vont se propager bien au-delà des frontières de l'Ukraine", a déclaré la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, lors d'une conférence de presse.

"Il est désormais clair que le double choc de la pandémie et de la guerre a perturbé les chaînes d'approvisionnement, renforcé les pressions inflationnistes et réduit les anticipations de croissance de l'activité et du commerce."

Pour 2023, l'organisation basée à Genève table sur une croissance de 3,4% du commerce mondial mais précise que ses estimations sont moins fiables que d'habitude en raison des incertitudes liées au conflit en Ukraine.

Ngozi Okonjo-Iweala a mis en garde contre le risque d'une crise alimentaire imminente qui toucherait plus durement les pays pauvres.

"Nous devons agir et agir de manière forte sur cette question de l'alimentation afin d'éviter les émeutes de la faim", a-t-elle ajouté, mentionnant la nécessité de mettre en place des systèmes de surveillance plus transparents et de puiser éventuellement dans les stocks pour faire baisser les prix des denrées alimentaires.

(Reportage Emma Farge, version française Marc Angrand)