L'OMC abaisse sa prévision de croissance du commerce mondial à 1,2%

Genève (awp/ats) - Les tensions commerciales continuent d'affecter le volume entre les différents pays. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a abaissé mardi à Genève ses prévisions de croissance pour 2019 à 1,2%, contre 2,6% il y a quelques mois.

La prévision pour 2020 est aussi en recul, passant de 3 à 2,7%. Elle dépend toutefois d'un retour. Cette situation est "décourageante" mais pas "inattendue", a relevé le directeur général de l'OMC Roberto Azevedo.

Ces tensions provoquées notamment par l'augmentation des tarifs douaniers entre Etats-Unis et Chine étendent l'incertitude. Celle-ci pousse certaines entreprises à retarder leurs investissements, a ajouté le directeur général. Un impact sur l'emploi est aussi possible, dit-il.

Il appelle les membres de l'organisation à "résoudre leurs divisions commerciales". Les prévisions lancées lundi s'appuient sur des estimations de croissance du Produit intérieur brut (PIB) mondial à 2,3% pour 2019 et 2020, contre 2,6% auparavant.

Outre les tensions commerciales, les politiques monétaires et le Brexit expliquent ce recul. Côté commerce mondial, la croissance de 1,2% est évaluée comme indicateur moyen sur une fourchette entre 0,5% et 1,6%.

Exportations en hausse

Elle pourrait tomber sous le seuil inférieur si les tensions se poursuivent et que les autres conditions économiques se détériorent. Le Brexit pourrait avoir un "impact régional important", limité surtout à l'Europe, dit l'OMC.

Au premier semestre, la croissance des exportations de marchandises a atteint 0,6%, en recul par rapport à il y a un an. Celle des pays développés s'est établie à 0,2%, contre 1,3% depuis les pays en développement. Côté importations, les premiers ont progressé de 1,1% et les seconds ont reculé de 0,4%.

Par régions, le nord du continent américain a augmenté ses exportations de près de 1,5%, devant l'Amérique du Sud à 1,3%, l'Europe et l'Asie à 0,7% et les autres zones à 0,1%. Côté importations, l'avancée s'est établie à près de 2,5% dans les autres zones, à 1,8% dans le nord du continent américain et de 0,2% en de l'Europe. L'Amérique du Sud a reculé de 0,7%, de même que 0,4% de baisse en Asie.

ats/fr